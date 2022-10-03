«Всё, что произошло с Европой, – последствия развала СССР». Почему Вучич ставит на кон репутацию, но поддерживает Россию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Хочу напомнить термин, который вошел в дипломатический словарь, – разворот над Атлантикой.
24 марта 1999 года глава правительства России Евгений Примаков, летевший с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии.
Надежда Сасс:
Олег Сергеевич, ведь дома знаменитая петля Примакова все-таки ему политически аукнулась, потому как, несмотря на симпатии и всенародную любовь, в итоге через считаные недели он был отправлен в отставку. Почему я об этом вспомнила? По большому счету, этот эпизод, который в тот момент был воспринят как демарш на такой яркий поступок, но, по сути, показал слабость России и никак не повлиял на итог. Вы с этим согласны?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Абсолютно с вами согласен. В то время Россия была слаба, и надо говорить правду. Более того, российская власть, тогда еще многие представители ельцинской эпохи жили надеждами на Запад, верой в светлое демократическое будущее Запада. Верили, что Запад искренне переживает за демократию и свободу. То, что произошло в Югославии, на Ближнем Востоке, показало ложь Запада и США по отношению ко всему миру. Мы увидели, что однополярный мир – это не безопасно, а наоборот – война. Если бы Россия была такой, как сейчас, я убежден, не было бы в Югославии бомбежек, не было бы уничтожения Ближнего Востока.
Надежда Сасс:
Хотя история не любит сослагательного наклонения, но если мы экстраполируем ту ситуацию, тот конфликт на нынешние реалии, 2022 год, как вы считаете, и Российская Федерация, и Китай приняли бы тот итог, который в итоге получился, либо же вмешались?
Олег Гайдукевич:
Нет, никогда. Я бы пошел еще дальше. Все, что произошло с Европой, с миром, – последствия развала СССР. Все из-за этого. И каждый человек, который погиб в Европе, на постсоветском пространстве после 1991 года, – это плата за развал великой страны и рухнувший двуполярный мир. Сейчас мы боремся за многополярный мир. Для чего? Для мира. Мы мира хотим. Мы прекрасно понимаем, что сильная Россия – это мир в Европе, поэтому мы хотим, чтобы Россия была сильной. Сильная Россия – это сильная Беларусь, это суверенная Беларусь и это сильные страны постсоветского пространства. Как бы ни пячились наши европейские коллеги, они должны четко понимать: не будет мира с Россией – и никогда у них мира в Европе не будет.
Надежда Сасс:
Еще хотелось бы отметить, что тогда всех поразила абсолютная беспомощность Китайской Народной Республики, когда была бомбежка посольства. Министр обороны КНР во время последнего визита в Белград все-таки подчеркнул, что в современных условиях Пекин не допустил бы повторения подобного события.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Конечно, совершенно невозможно сравнивать нынешнее состояние Китая, России и проводить аналогии с тем временем в силу огромного количества факторов. Один фактор приведу вам в пример – Китай и Россия до последнего момента были главными конкурентами за рынок многих балканских стран. Я могу привести примеры российских компаний, которые проигрывали в тендерах китайским компаниям, забиравшим, например, алюминиевые комбинаты в Сербии, производство металла и так далее. Мы живем в совершенно другую эпоху.
Надежда Сасс:
Но важно подчеркнуть разделение сил.
Олег Бондаренко:
Китай совершенно был иным, и Россия, и весь мир.
Надежда Сасс:
Хотя уже в 2013 году в похожей ситуации Запад собрался вмешаться в гражданскую войну в Сирии. И сложилась совершенно иная ситуация.
Олег Бондаренко:
Хотел бы обратить внимание на то, что маленькая Сербия. Сербия меньше Беларуси. 7 миллионов граждан из Косово. Сербия вокруг окружена НАТО и Евросоюзом. Она целиком и полностью завязана на европейский рынок, европейские кредиты, абсолютное большинство экономики связано с европейскими банками. Тем не менее как сейчас себя ведет Сербия благодаря позиции президента Александра Вучича? Она продолжает традицию, заложенную еще тогда, в начале 1980-х, Движения неприсоединения. Хотя этого движения уже… Номинально оно еще есть, по факту его стало значительно меньше. Его удельный вес в мировой политике стал меньше. И надо отдать должное, что, по сути, только две страны в Европе (Сербия и Босния и Герцеговина) благодаря Милораду Додику, лидеру боснийских сербов, продолжают занимать позицию нейтралитета. Кому-то что-то не нравится с Запада, кому-то что-то не нравится из России. Говорят: вот, кто-то продался, не продался. Это две страны, которые продолжают проводить свою политику и которым очень сложно. Они очень маленькие, они очень сильно зависят от всего мира, поэтому, конечно, очень характерно, что Вучич поставил свою репутацию на кон. Он сказал, что «я не введу против России санкции, пока я президент».
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