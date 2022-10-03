«Всё, что произошло с Европой, – последствия развала СССР». Почему Вучич ставит на кон репутацию, но поддерживает Россию?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Хочу напомнить термин, который вошел в дипломатический словарь, – разворот над Атлантикой. 24 марта 1999 года глава правительства России Евгений Примаков, летевший с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Надежда Сасс:

Олег Сергеевич, ведь дома знаменитая петля Примакова все-таки ему политически аукнулась, потому как, несмотря на симпатии и всенародную любовь, в итоге через считаные недели он был отправлен в отставку. Почему я об этом вспомнила? По большому счету, этот эпизод, который в тот момент был воспринят как демарш на такой яркий поступок, но, по сути, показал слабость России и никак не повлиял на итог. Вы с этим согласны?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Абсолютно с вами согласен. В то время Россия была слаба, и надо говорить правду. Более того, российская власть, тогда еще многие представители ельцинской эпохи жили надеждами на Запад, верой в светлое демократическое будущее Запада. Верили, что Запад искренне переживает за демократию и свободу. То, что произошло в Югославии, на Ближнем Востоке, показало ложь Запада и США по отношению ко всему миру. Мы увидели, что однополярный мир – это не безопасно, а наоборот – война. Если бы Россия была такой, как сейчас, я убежден, не было бы в Югославии бомбежек, не было бы уничтожения Ближнего Востока. Надежда Сасс:

Хотя история не любит сослагательного наклонения, но если мы экстраполируем ту ситуацию, тот конфликт на нынешние реалии, 2022 год, как вы считаете, и Российская Федерация, и Китай приняли бы тот итог, который в итоге получился, либо же вмешались?

Олег Гайдукевич:

Нет, никогда. Я бы пошел еще дальше. Все, что произошло с Европой, с миром, – последствия развала СССР. Все из-за этого. И каждый человек, который погиб в Европе, на постсоветском пространстве после 1991 года, – это плата за развал великой страны и рухнувший двуполярный мир. Сейчас мы боремся за многополярный мир. Для чего? Для мира. Мы мира хотим. Мы прекрасно понимаем, что сильная Россия – это мир в Европе, поэтому мы хотим, чтобы Россия была сильной. Сильная Россия – это сильная Беларусь, это суверенная Беларусь и это сильные страны постсоветского пространства. Как бы ни пячились наши европейские коллеги, они должны четко понимать: не будет мира с Россией – и никогда у них мира в Европе не будет. Надежда Сасс:

Еще хотелось бы отметить, что тогда всех поразила абсолютная беспомощность Китайской Народной Республики, когда была бомбежка посольства. Министр обороны КНР во время последнего визита в Белград все-таки подчеркнул, что в современных условиях Пекин не допустил бы повторения подобного события.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Конечно, совершенно невозможно сравнивать нынешнее состояние Китая, России и проводить аналогии с тем временем в силу огромного количества факторов. Один фактор приведу вам в пример – Китай и Россия до последнего момента были главными конкурентами за рынок многих балканских стран. Я могу привести примеры российских компаний, которые проигрывали в тендерах китайским компаниям, забиравшим, например, алюминиевые комбинаты в Сербии, производство металла и так далее. Мы живем в совершенно другую эпоху. Надежда Сасс:

Но важно подчеркнуть разделение сил. Олег Бондаренко:

Китай совершенно был иным, и Россия, и весь мир.