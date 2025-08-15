Беларусь предлагает создать в ЕАЭС системные инструменты поддержки стабильности продовольственных рынков

Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Александр Турчин. ЕАЭС остается единым интеграционным объединением, обеспечивающим последовательное развитие его государств-членов и укрепление четырех свобод – движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, подчеркнул Александр Турчин. В этом году завершается реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Однако отдельные проблемы остаются.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

В текущем году завершается реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Большинство из поставленных задач выполнено. Но это если брать в целом. А если углубиться в вопрос, то очевидно наличие проблем, на решение которых не хватило пяти лет. Их надо проанализировать, чтобы избежать в будущем. Тем более что в следующем году стартует реализация декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза.

Так, необходимо продолжить работу по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. За эти годы удалось устранить многие барьеры, но не все. Что касается уровня обеспеченности продовольствием в ЕАЭС, он составляет более 90 %. Выстроена работа по прогнозированию развития АПК, включая балансы спроса и предложения по основным товарам. И для минимизации угроз стоит подумать над созданием в Союзе системных инструментов поддержки стабильности продовольственных рынков, отметил премьер-министр Беларуси. В ближайшее время планируется запустить механизм финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в данной сфере.