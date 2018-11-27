Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Справедливая конкуренция, устранение внутренних барьеров, тарифы на транспортировку газа, а также создание единого энергетического и финансового рынков. 27 ноября Президент Беларуси провел встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил глава государства, ЕАЭС будет представлять ценность для стран-участниц и внешних партнеров, только если он станет организацией, играющей по правилам. Разговор во Дворце Независимости предварял заседание межправсовета ЕАЭС.

Перед началом заседания Евразийского межправительственного совета участники приехали во Дворец Независимости. Здесь с ними встретился Александр Лукашенко. Повестка очень насыщенная. Есть и сложные вопросы интеграции, которые пока еще не решены. Речь об устранении препятствий на рынке ЕАЭС. Их наличие ставит участников экономического союза в неравные условия. Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС Энергетический рынок для ЕЭАС – принципиальный и ключевой фактор. Эта сфера пронизывает всю экономику, делает товары конкурентнее или, наоборот, увеличивает затраты на их производство.

Поэтому единые тарифы – это единые правила игры, что на железнодорожные перевозки, что на транзит газа. Эти темы требуют самого пристального внимания в преддверии Высшего Евразийского экономического совета, когда за столом переговоров будут уже главы государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы, до декабря поработают над методикой распределения пошлин и доложат о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов – мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя из опыта наработанного – абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем. Это заведомо поставит Беларусь в неравные условия. Поэтому я прошу приложить максимум усилий для выхода на справедливое для всех решение. Оно всем понятно. Меньше должно быть политики и больше экономики.

Минск готов к полноценному участию в реализации цифровой повестки Союза. Предстоит определить главные решения в этой области. И здесь принцип простой – максимальная эффективность.

Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Цифровые трансформации касаются всех сфер жизнедеятельности наших стран, поэтому здесь мы видим задатки повышения эффективности нашего Союза. Я хочу поддержать идею, что необходимо нам отходить от забюрократизированности нашей работы.

На нынешний саммит главы правительств пятерки ЕАЭС вынесли более десятка вопросов. Динамика интеграции положительная. Причем продвижение есть во всех направлениях. Доказывает это в том числе активизация торговли. За три квартала 2018 года – плюс 13,5 %.

Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они стали ключевыми в сегодняшней дискуссии. Проект единого рынка газа в высокой степени готовности. Нерешенным остается, по сути, только один вопрос – самый проблемный и самый принципиальный для Беларуси. В структуре цены на газ 2/3 составляет стоимость транспортировки. Наша страна призывает установить единые тарифы. Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию Впрочем, и на сей раз стороны не озвучили окончательное решение, так что работа продолжится.

Следующий весьма интересующий белорусов пункт – распределение ввозных пошлин. На данный момент действует следующий порядок: Армения – 1,22 %, Беларусь – 4,56 %, Казахстан – чуть более 7 %, Кыргызстан – почти 2 %, Россия – более 85 %. Беларусь предлагает выработать новые подходы к распределению этих средств между бюджетами государств.

Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Мы исходим из того, что в связи с пересмотром доля должна увеличиться, потому что те объемы импорта, которые закладывались в основу нормативов, которые есть на сегодня, они меняются. Страны вступают в ВТО, вводятся новые изъятия. Плюс у наших коллег из Киргизии в текущем году заканчивался их размер норматива. Он устанавливался на три года. Его нужно установить на новый срок. Главы государств согласились сделать это только на год. Поэтому вопрос остается открытым.

Какие нормативы будут действовать после окончания 2019 года, пока непонятно, к консенсусу страны еще не пришли. А вот в создании общего финансового рынка есть серьезное продвижение. Проект концепции обещают завершить и представить в течение нескольких месяцев. Документ технически сложный, затрагивает вопросы лицензирования и надзор за участниками финансового рынка.

Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Прорабатываем эту концепцию по различным направлениям, которые должны обеспечить облегченный доступ нашим банкам, страховым компаниям, другим участникам взаимный доступ на рынки друг друга.