Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят

Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправсовета принимает белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправсовета принимает белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К рассмотрению премьер-министров «пятёрки» – вопросы цифровой повестки, торговли и финансов, промышленности и АПК. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
Кроме того, планируется, что главы правительств затронут один из важнейших для экономического объединения вопросов – формирование общего рынка газа.