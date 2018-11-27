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Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят

27 ноября 2018 07:53
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Новости Беларуси. Заседание Евразийского межправсовета принимает белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят-1

К рассмотрению премьер-министров «пятёрки» – вопросы цифровой повестки, торговли и финансов, промышленности и АПК. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят-4

Кроме того, планируется, что главы правительств затронут один из важнейших для экономического объединения вопросов – формирование общего рынка газа.

# ЕАЭС # Фотофакт

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