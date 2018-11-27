Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом объединении мы – за справедливую конкуренцию, заявил премьер на заседании межправсовета ЕАЭС, которое прошло в Минске.
В повестку нынешней встречи было вынесено более десятка вопросов. В целом, динамика интеграции положительная. Доказывает это в том числе и активизация торговли.
Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
За три квартала плюс 13,5%. Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они и стали ключевыми в сегодняшней дискуссии.
Совещание в узком составе затянулось, ведь часть нюансов нужно решить в кратчайший срок, чтобы представить на рассмотрение глав государств. Среди актуальных тем – создание единого энергетического и рынка финансов.
Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Нам необходима методика пересмотра пошлин, которая могла бы осовременить те нормативы распределений, которые установлены. Такое поручение, чтобы сделать это, глава государства давал. Поэтому вариант сохранения тех нормативов, которые утверждены, мы поддержать не можем. К консенсусу по этому вопросу пока не пришли.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Проект программы формирования рынка газа находится в высокой степени готовности. Остается только один не урегулированный вопрос – это определение идейных подходов в формировании тарифов на транспортировку газа. Позиция Республики Беларусь понятна, что тарифы на транспортировку природного газа для субъектов общего рынка газа Союза не должны превышать тарифы для субъектов внутренних рынков.