Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом объединении мы – за справедливую конкуренцию, заявил премьер на заседании межправсовета ЕАЭС, которое прошло в Минске.

В повестку нынешней встречи было вынесено более десятка вопросов. В целом, динамика интеграции положительная. Доказывает это в том числе и активизация торговли.

Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС

За три квартала плюс 13,5%. Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они и стали ключевыми в сегодняшней дискуссии.