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Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию

27 ноября 2018 13:47
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Новости Беларуси. Принципиальную позицию Беларуси в Евразийском экономическом союзе еще раз обозначил и глава правительства Сергей Румас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию-1

В этом объединении мы – за справедливую конкуренцию, заявил премьер на заседании межправсовета ЕАЭС, которое прошло в Минске.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию-4

В повестку нынешней встречи было вынесено более десятка вопросов. В целом, динамика интеграции положительная. Доказывает это в том числе и активизация торговли.

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За три квартала плюс 13,5%. Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они и стали ключевыми в сегодняшней дискуссии.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию-7

Совещание в узком составе затянулось, ведь часть нюансов нужно решить в кратчайший срок, чтобы представить на рассмотрение глав государств. Среди актуальных тем – создание единого энергетического и рынка финансов.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию-10

Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Нам необходима методика пересмотра пошлин, которая могла бы осовременить те нормативы распределений, которые установлены. Такое поручение, чтобы сделать это, глава государства давал. Поэтому вариант сохранения тех нормативов, которые утверждены, мы поддержать не можем. К консенсусу по этому вопросу пока не пришли.

Сергей Румас на заседании межправсовета ЕАЭС: мы – за справедливую конкуренцию-13

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Проект программы формирования рынка газа находится в высокой степени готовности. Остается только один не урегулированный вопрос – это определение идейных подходов в формировании тарифов на транспортировку газа. Позиция Республики Беларусь понятна, что тарифы на транспортировку природного газа для субъектов общего рынка газа Союза не должны превышать тарифы для субъектов внутренних рынков.

# ЕАЭС # Экономика # Юрий Селиверстов # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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