Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС

Новости Беларуси. Евразийский экономический союз будет представлять ценность для стран-участниц и внешних партнёров, только если он станет организацией, играющей по правилам. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается уже четвертый год действия Договора о ЕАЭС. Но за это время не удалось снять все барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И сегодня необходимо ускорить работу в этом направлении, уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. Главное, что мы знаем, как делать эти шаги и в каком направлении двигаться, знания и опыт уже большие есть. Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты. Более того, были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. Например, заканчивается определенный Договором о Союзе двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период.

Закономерен вопрос: к чему мы в таком случае стремимся – к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: Союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам. Ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. Для белорусской стороны не понятно, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны, допустим, с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа. К примеру.