Анатолий Сивак утвержден в должности мэра Минска

Новости Беларуси. Это решение было принято на седьмой внеочередной сессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее назначение депутаты Мингорсовета поддержали единогласно в ходе открытого голосования.

26 ноября он был представлен своему новому коллективу. Одна из задач, которую Антолию Сиваку поручено решить в сжатые сроки, это разобраться с кадровыми вопросами. Новый мэр хорошо знаком с проблемами города. Еще до назначения на должность министра транспорта и коммуникаций, он в том числе работал помощником Президента - главным инспектором по Минску.