Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

Стороны общение назвали плодотворным. Многие вопросы были решены, и уже в начале декабря решения по ним предложат на подписание президентам. Эффективность ЕАЭС растет, а ценность интеграционного объединения особенно заметна в условиях внешних экономических стрессов и торговых войн. Так что взаимный интерес партнеров только усиливается.

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:

Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза. Это действительно одно из центральных направлений нашей работы, в отличие от других направлений, где, наверное, можно двигаться с разной скоростью, как принято говорить. По цифре, на мой взгляд, двигаться с разной скоростью невозможно, потому что или мы все в цифре, или получается, что та или иная страна просто будет выведена на обочину и не сможет принимать участие в транзакциях, которые совершаются на межгосударственном, межстрановом уровнях, на уровне бизнеса.

Сегодня мы договорились разработать концепцию применения специальных режимов, которые называются прекрасным словом «регулятивные песочницы».