Встреча «без галстуков», совместный засев поля, внушительный пакет соглашений: итоги второго дня визита Александра Лукашенко в Молдову

Новости Беларуси. Завершился официальный визит Президента Беларуси в Молдову. По его итогам подписан целый ряд документов, призванных развивать двухсторонние отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 апреля Александр Лукашенко встречался с премьер-министром Молдовы, а вместе с президентом этой страны принял участие в церемонии, посвященной началу посевной. Александр Лукашенко и Игорь Додон на белорусских тракторах засеяли местное кукурузное поле.





В международной политике есть понятие встреча «без галстуков». Но такое вряд ли еще было. Обычно руководители государств собираются на полях саммитов, а 19 апреля Александр Лукашенко и Игорь Додон выбрали обычное поле.



Любовь к родной земле в разных смыслах объединяет наших президентов. Игорь Додон пригласил белорусского лидера в родное село осенью отведать вино нового урожая.





Игорь Додон, Президент Молдовы:

Более 90% винодельческой необходимой для Беларуси продукции тоже из Молдовы. Поэтому я приглашаю вас в мое родное село на конец сентября начало октября, чтобы мы собрали виноград, вместе приготовили вино. Для того, чтобы вы поближе познакомились и с этим сегментом. Думаю, будет очень интересно, и я с удовольствием покажу свой родной дом, где я родился, свое родное село. Думаю, это будет очень интересно для вас и очень познавательно.





Кстати, Александр Лукашенко давно мечтал побывать в настоящем молдавском селе. Глава государства питает особую любовь к солнечной Молдове и её людям. Поэтому, когда в животноводстве Беларуси назрела проблема с белковыми кормами, Александр Лукашенко выбрал для селекционного сотрудничества не Францию или Голландию, а молдавскую Порумбень. Одноименный институт 19 апреля и посетили лидеры наших стран.

Кукуруза для Молдовы, что бульба для Беларуси. Теперь Беларусь сама себя обеспечивает потребностями селекционной кукурузы. Но маточные формы – отсюда.





Василий Матичук, директор института растениеводства «Порумбень»:

Мы производили тут родительские формы, а коллеги из Беларуси производили семена. Обмениваемся материалом селекции. Они берут самые морозоустойчивые селекционные материалы и сами создают свои гибриды. Но родительские формы более поздних гибридов, возделывают в Молдавии.



Президенты засевали поле сотрудничества новыми семенами, а деловые круги в это время зондировали новую почву для бизнес-проектов. В дни официального визита в Кишиневе прошел бизнес-форум.



Владимир Улахович, председатель БелТПП:

Ниши есть всегда – и самые широкие. Переработка продуктов питания – то, что сегодня очень актуально. Можно использовать наше совместное сотрудничество. Кстати, это продвижение общей продукции с совместной добавленной стоимостью на рынки Европейского союза в рамках соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС и на рынок Евразийского экономического союза. Но ниша, которую мы сегодня открыли, это фармацевтика.





Торговые связи между Беларусью и Молдовой сохранили и в самые сложные годы. Даже когда Кишинев пытались разорвать между собой разные геополитические центры, отношения базировались на личных доверительных контактах.

Поэтому несмотря на напряженный график, наш Президент нашел время встретиться с бывшим президентом Молдовы Николаем Тимофти. В православной Молдове на Бога надеются, белорусам доверяют, но и сами не должны оплошать.





Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Инвентарь, который в самое короткое время, будет произведен тоже здесь для того, чтобы люди могли получить все, что им надо. Надо плужок – плужок, надо прицеп для транспортировки – будет, надо снегоуборочная машина или коммунальный набор (щетки там, и прочее) – все будет производиться здесь.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вся политическая система опирается сразу на несколько центров силы. Но все они с уважением относятся к официальному Минску и лично к Александру Лукашенко. После встречи с коллегой Игорем Додоном, наш Президент облачился в дресс-код и вместе с официальной делегацией отправился в правительственную резиденцию.



Премьер-министр Молдовы – одна из значимых фигур европейской политики в странах Причерноморского региона.

Минск – дверь в ЕАЭС. В том числе для продуктов из молдавского сырья. А Молдова может стать отправной площадкой на еврорынки для белорусских автобусов. Кишинев в Ассоциации – пошлины минимальны – окно в ЕС, а вот через окна зала для переговоров в узком формате видны белорусские троллейбусы.





Павел Филип, премьер-министр Республики Молдовы:

Очень часто простые люди, когда говоришь о двусторонних отношениях между государствами, не понимают. Кажется, такая абстрактная фраза, но в Кишиневе для нас просто. Нужно только посмотреть через окно на улицы города и увидеть наш общий продукт – троллейбусы. Сначала мы их покупали в Беларуси, сейчас мы их производим. За последние 5 лет – где-то больше 120 троллейбусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за возможность обсудить с точки зрения прагматичности наши проекты. Нет смысла говорить о морали, о чувствах, о психологии. Мы одного склада люди. Мы родные, мы жили долго вместе, мы не конкуренты. Вы производите все то, что мы покупаем, мы производим то, что нужно вам.





Партнеры и друзья. Импульс отношений на высшем уровне передается на все сферы. Что говорить, кооперация чувствуется и в одежде. Даже цвет костюмов наших топ-менеджеров предприятий совпали с молдавскими партнерами. Гамма в окраску наших троллейбусов на улицах Кишинева. Говорим наши, подразумеваем - общие. Локализация производства 40%. Именно на таких приемлемых условиях и работаем. А впереди – новые рынки.



Кирилл Габурич, министр экономики и инфраструктуры Республика Молдова:

Мы обсуждали и вопрос автобусов, и вопрос производства тракторов, и выход на другие рынки. Потому что рынок Молдовы маленький, но мы можем стать хорошей площадкой для того, чтобы выходить на другие рынки.



Евгений Пустовой:

Это Дворец Республики Молдова, здесь проводятся важные мероприятия, встречи и форумы. А сегодня у входа припаркована белорусская техника. Если с «Беларусами», в смысле тракторами, здесь знакомы давно и работают более полувека, нашим МАЗам еще предстоит расчистить этот перспективный рынок. И неслучайно технику привезли с кабинами белого цвета, ведь все начинается с чистого листа. Хотя прямо сейчас ведутся деловые переговоры.

Лучше всего на молдавском рынке развернулись наши тракторы. Каждый второй – «Беларус». Причем это уже не просто пахарь, а комбинированный четырехколесный гаджет: летом приспособлен для виноградников, зимой – уборки улиц. Поручение нашего Президента – собирать мотоблоки, в Молдове много мелких фермеров.





Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Надо сказать, что, например, Джон Дир поставил всего две единицы больше 220 лошадиных сил. Поэтому здесь очень сложный рынок. По крайней мере, в рынке до 220 лошадиных сил тракторный завод не испытывает никаких проблем. Если МТЗ на рынки Молдовы двигается даже с Румынии, то для других предприятий Молдова может стать площадкой в соседние страны. Беларусь сохранил промышленный потенциал и создала новые высоконаучные сферы. Чего нет у Кишинева.

Но от этих хронических болезней экономики есть лекарство у Беларуси. Кооперация называется. Кстати, сотрудничество в фармацевтике – новость бизнес-форума. Мы предлагаем дешевые и эффективные препараты.





Виталий Дереш, генеральный директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

Это большая гамма препаратов, более 300 наименований, 12 фармакологических групп. Различного направления: от старинных таких, как цитрамон, валериана, настойка пустырника, так и до современных кардиологических препаратов, которые являются 4-5 поколением в лечении заболеваний сердца и ЖКТ. Нам сегодня для молдавского покупателя есть, что предложить.



Хотя Молдова и традиционный рынок, но новые ниши всегда найти можно. Итоги бизнес-форума – в течении получаса подписано 16 контрактов на сумму 400 миллионов рублей. 500 тракторов, 300 вагонов, впрочем, не только большие цифры, но и отношения выше денежных объединяют регионы Молдовы и Беларуси.





Александр Ботнарь, мэр г. Хынчешты:

Мы подписываем соглашения о побратимости с городом Жодино, с которым будем обмениваться мнениями. Наши дети, чтобы приехали в Жодино, дети из Жодино, чтобы приехали к нам в Молдавию на отдых. Мы обговаривали с мэром, что к осени будет чемпионат дзюдо.



Юрий Шарый, председатель Жодинского городского исполнительного комитета:

Оба наших народа – это история, это славяне. Знаете, мы побывали в городе и видно отношение к людям со стороны именно власти. Я думаю, эти встречи и договора привнесут только положительное в нашу работу.



Свои договоренности главы регионов скрепляют подписями в присутствии нашего Президента и молдавского премьер-министра. В церемонии подписания участвуют от мэров городов до министров и руководителей холдингов. Целая очередь выстроилась. Кстати, эта церемония первая в зале для переговоров после его реконструкции. Особые отношения с двух сторон. Беларусь готова учить молдаван в своих университетах.



Александр Лукашенко:

Президент поставил вопрос по подготовке нескольких специалистов по основным технологическим приемам, по основным профессиям в вузах. Мы обязательно договоримся, что вас интересует. Может быть медики, мы для всего мира готовим медиков. Наверное, вам надо поближе познакомиться с нашим здравоохранением, побывать в больницах, посмотреть систему: начиная от обычного лечения и до трансплантологии. Если вам это подходит, мы подготовим специально для вас из числа ваших граждан несколько хороших врачей. Точно так инженеров – по тем профилям, которые вас интересуют.



Мосты соглашений навели в сфере здравоохранения, в судебно-экспертной деятельности. А дороги Молдовы в буквальном смысле отдадут в руки наших строителей. Президент предлагает строить бетонные – такие же крепкие, как и наши отношения.

Павел Филип:

Мы помним, как Беларусь широко распахнула двери для нашей продукции. Когда другие страны ввели против нас санкции. Хочу отметить, только с Беларусью у нас дважды в год встречаются межправительственные комиссии. Это говорит о глубине нашей экономической интеграции.





Крепость отношений, как и коньяка, проверяется еще временем. Со временем Беларусь может совместно с Молдовой разливать коньяк «Белый аист». Благородный напиток должен стать еще одни нашим общим брендом. Впрочем, делегация из Брестской области такой рецепт сотрудничества уже разработала. Как в Тулу со своим самоваром, так в Кишинев они приехали со своим коньяком.



Михаил Серков, генеральный директор управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:

Здесь настой листьев яблони, груши, сливы и 5% молдавского коньяка.

Местные журналисты высоко оценить на вкус наши продукты, но еще больший информационный аппетит у независимой прессы европейской Молдовы – к официальному визиту Александра Лукашенко.



Денис Пержу, корреспондент «Сanal 3» Молдова:

Это важное для нас событие. Важный человек к нам прилетает, но при этом это не на слуху. Люди об этом не разговаривают. Что касается Лукашенко, людям об этом известно, они об этом общаются, потому что есть общий культурный код. Беларусь и Молдова – это люди, которые могут разговаривать на одном языке и мыслят на одной волне.