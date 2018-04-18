Александр Лукашенко о сотрудничестве с Молдовой: «Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время»

Новости Беларуси. Диалог на принципах равноправия: Беларусь и Молдова готовы сотрудничать по всем направлениям. Перспективы партнерских отношений обсудили президенты двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси с официальным визитом в Кишиневе. 18 апреля состоялись переговоры Александра Лукашенко и Игоря Додона, сначала в формате «один на один», затем в расширенном составе. Они охватили практически весь спектр задач, стоящих сегодня перед двумя странами. О деталях разговора на высшем уровне наш коллега Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

В Кишиневе, как и в Минске, в центре столицы парк. Здесь уникальная, самобытная природа и такие же легенды. Одна из них связана с белорусским буслом или молдавским барза. В средневековье стая птиц спасла жителей осажденной янычарами крепости от жажды и голода, принеся в клювах гроздья винограда. Вот сегодня и официальный визит белорусского лидера в Молдову должен напитать межгосударственные отношения новыми договоренностями.

В международном аэропорту Кишинева – белорусский борт номер один. Высший пилотаж молдавского официального протокола: вместе с хлебом и солью национальный бренд – вино. Нашему Президенту предложили красное сухое. В повестке – встреча с президентом и премьер-министром Молдовы, но сегодняшний день можно назвать днем президентов. В государственной резиденции президента Молдовы представители правительства двух государств, дипломаты. В знак особого уважения в честь приезда главы Беларуси построена рота почетного караула Молдовы.

Наша продукция нравится всем молдаванам. Несмотря на обилие трудолюбивых крестьянских хозяйств в аграрной стране, на полках полно и белорусского продовольствия. Поэтому при небольшом падении товарооборота белорусский экспорт все же растет. Причем наши отношения уже давно переросли схему «купи-продай»: в земледелии – обмен технологиями, в промышленности – кооперация. Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сотрудничаем в технологиях и в поставке овощных культур, посадочного материала. В науке – разработка совместных сортов, в том числе и кукурузы. На уровень добрых и доверительных отношений между президентами надо выводить контакты на всех уровнях. Правительство прогнозирует возможный рост на 20 % в разных отраслях. О больших перспективах президенты говорят в малом (каминном) зале для переговоров в формате «один на один». Александр Лукашенко – ближайший друг для Молдовы. Молдова – родная для белорусского лидера.

Александр Лукашенко, посещая Молдову: Здесь хорошие люди, очень хороший климат и, наверное, больше всего долгожителей Встреча «один на один» затянулась: разве можно вписать в рамки протокола встречу друзей? Откровенно об отношении Молдовы к Беларуси Игорь Додон говорит и за закрытыми дверями, и на расширенном заседании.

Игорь Додон, Президент Молдовы:

Для большинства граждан Республики Молдовы то, что происходит в Беларуси, очень интересно. Я вам говорил сейчас, когда мы общались наверху, и не скрою, что большинство граждан Республики Молдовы хотели бы жить не хуже, чем в Беларуси. По большинству секторов у вас очень динамично развивается страна. Нам очень интересно то, что происходит: перенять опыт разных сегментов – и сельского хозяйства, и промышленности. И в социальной сфере у вас очень много проектов.

Игорь Додон – один из самых молодых президентов Европы (ему 43). Уже в 23 года теперешний президент получил три высших образования. Сам он выходец из сельской семьи: отец – фермер, мама – учитель. Но не только любовь к малой родине и труду объединяет Александра Лукашенко и Игоря Додона. Оба лидера готовы к экономической интеграции, но только при сохранении национальных интересов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас нет никаких геополитических, стратегических интересов здесь, кроме дружественных, родных. Поэтому, учитывая то, что мы близкие люди, и то, что вы производите все, что нам надо, – мы купим у вас. Мы производим все то, что нужно для вас. На международной арене без взаимных претензий, в торгово-экономическом русле – экономики взаимодополняемые. Беларуси Молдова предлагает фрукты, овощи, вина и коньяки, а Кишинев нуждается в нефтепродуктах (топливо дороже, чем у нас, а зарплаты ниже), земледельческих технологиях и технике. О молдавской любви к механическим пахарям напоминает даже дорожный знак на самом оживленном проспекте столицы. Но трудолюбивым молдаванам дома работы не хватает, каждый третий – гастарбайтер. Поэтому открытие любого предприятия здесь праздник.

Александр Лукашенко:

У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно), и закачивая любой гражданской продукцией. До сельского хозяйства, до продуктов питания, до строительства того пилотного проекта по молочно-товарному комплексу, развитию растениеводства (завтра будет эта тема присутствовать у нас). Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время.

«Белкоммунмаш» еще в 2010 году смог подобрать ключ к рынку Молдовы, находящейся в зоне влияния ЕС: качество и цена. С таким удачным сочетанием финансово-технических показателей и цвета самой техники можно смело выезжать и на рынки других стран европейского Причерноморья. В общем, наши троллейбусы чувствуют себя в Кишиневе королями городского транспорта. В планах создание отдельного квартала для белорусских электробусов «Витовт».

Владимир Король, генеральный директор УП «Белкоммунмаш»:

Семь лет мы уже работаем с Кишиневом. Незаметно время пробежало. Больше 200 единиц нашей техники уже находится в городе. Если точно говорить – 222. Еще 20 будет в 2018 году. Дальше у нас в планах за три года как минимум еще 150 единиц допоставить.

Но пока Кишинев хотел бы насытить сначала свой транспортный голод в новой и современной технике. Многие троллейбусы старше суверенитета Молдовы, а автобусы – это еще венгерские Икарусы времен СССР. Поэтому в перспективе создание автобусного производства. Но сейчас в цветущем зеленом Кишиневе дан зеленый цвет троллейбусам и электробусам.

Геннадий Задесенец, технический директор дирекции городского электротранспорта г. Кишинева:

На сегодняшний день есть острая необходимость замены устаревшего парка подвижного состава. 136 единиц старых троллейбусов уже подлежат списанию, необходимо их заменить на новые. Возможности такие у нас имеются, мы можем собирать минимум 50-60 единиц ежегодно. А собираем пока только 20. Возможно, руководством будет принято такое решение, мы бы его приветствовали.

Как раз об этом речь шла на официальных переговорах президентов в расширенном составе. Территорию междуречья Днестра и Прута, как канат, пытаются перетянуть на свой берег то Россия, то Евросоюз. Беларусь же предлагает оптимальный вариант для экономического развития – промышленную кооперацию. Игорь Додон:

Наша страна Молдова считает вашу страну Беларусь дружественной страной. У нас традиционно сложились очень хорошие отношения во всех секторах. В двусторонних отношениях мы создали всю нормативную базу для того, чтобы мы успешно развивали отношения во всех секторах. У нас подписано 93 межгосударственных соглашения. Хочу поблагодарить Александра Григорьевича за поддержку нашего стремления получить статус наблюдателя ЕАЭС. Надеемся, в мае, когда состоится следующее заседание Высшего совета ЕАЭС, решение будет окончательно оформлено.

Сотрудничество по линии ООН, СНГ. Беларусь готова помочь в налаживании мостов между Молдовой и Евразийским экономическим союзом и в буквальном смысле отремонтировать дороги. А вот по какому политическому пути двигаться – пусть Кишинев решает сам. Александр Лукашенко:

Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы таким принципом действовали, как в первый раз встретились с Игорем Николаевичем. Я ему сказал, что мы вас видим такой, какой есть, давайте попробуем из этого извлечь пользу для Молдовы и для Беларуси. Мы выработали некоторый алгоритм нашего сотрудничества, и я сегодня сказал, что это пример для других. Не надо пытаться ломать небольшие государства на колено и ориентировать нас или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь.