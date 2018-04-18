Александр Лукашенко, посещая Молдову: Здесь хорошие люди, очень хороший климат и, наверное, больше всего долгожителей

После теплого приветствия два президента проследовали в зал официальных встреч. Сначала переговоры прошли в узком составе. Александр Лукашенко подчеркнул, что ничто не мешает сотрудничеству стран. В 2017 году Беларусь и Молдова наторговали более чем на 220 миллионов долларов, и почти на 13 % вырос наш экспорт. Основу его составили нефтепродукты, сахар, тракторы и тягачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бываю во многих республиках бывшего Советского Союза. Нигде не испытываю такой ностальгии, как здесь, в Молдове. Проезжая, уже будучи Президентом, по центральной улице Кишинева, мне больше всего хотелось бы пройти по ней пешком, как когда-то было в советские времена. Я часто бывал в Кишиневе.

Я признаюсь искренне, это не для публики и не для пиара, не потому что я в Молдове, а потому что Молдова – и я всем своим сопровождающим говорил – это мой любимый край. Лучшей земли – а я исколесил мир за эти 20 президентских лет – я не видел и не встречал. Здесь хорошие люди, хорошая земля, здесь очень хороший климат и здесь, наверное, больше всего долгожителей. Сюда надо приезжать, чтобы жить и продлевать свою жизнь.

Беларусь и Молдову, помимо экономического и политического партнерства, теперь свяжет и прямой авиарейс