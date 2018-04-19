Президент Беларуси во время визита в Молдову: «Надо создавать совместные предприятия»

Напомним, в Кишиневе Александр Лукашенко находится с официальным визитом. В эти минуты в Доме правительства проходят его переговоры с премьер-министром.

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Молдовы основаны одновременно на искренней дружбе и прагматичных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение прозвучало сегодня, 19 апреля, на встрече Президента Беларуси с главой молдавского правительства.

Началась же сегодняшняя программа с обсуждения совместных перспектив в растениеводстве. Президенты двух стран на тракторах посадили кукурузу (об этом они договорились на одной из прежних встреч, еще в 2017 году). И вот сегодня таким необычным для политиков образом Игорь Додон и Александр Лукашенко отметили начало посевной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас активно занимаемся этой культурой, кукурузой особенно. Родительские формы кукурузы нам очень нужны.

Многое мы начали производить у себя, поэтому главное для меня было услышать здесь, что мы не только кукурузу, но и другие травы, семена будем здесь возделывать – то, что в Беларуси практически невозможно.

Пробуем мы свои семена выращивать, но это не так просто там, на севере. Поэтому мы видим новые направления нашего сотрудничества, в частности, с этим центром ученых Молдовы и белорусских ученых. И это меня радует.

То, что с древних, давних времен вы покупаете белорусскую технику – ну, так завелось. И слава Богу, что мы выдержали конкуренцию на вашем рынке, на вашей земле, и наша техника пользуется здесь спросом, особенно тракторная техника. Все-таки мы занимаем значительную часть международного рынка. Эта техника хорошая. Это совсем не та техника, что была в Советском Союзе. Это новая техника, техника завтрашнего дня. Поэтому мы с удовольствием будем с вами работать, поставлять и не только поставлять. Мы уже совместно с вами производим эту технику здесь.

Мы с президентом договорились, что в этом направлении будем действовать и дальше, потому что замыкаться на одних таких торговых операциях нельзя. Надо совершенствовать отношения, надо создавать совместные предприятия. И это еще полдела. Мы договорились с президентом о том, что мы будем готовить кадры в Молдове для производства подобной техники.