Встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко: вместе за ядерную, региональную и экономическую безопасность

Теперь – к дням минувшим. Два повода, не весьма приятных, на этой неделе – трагическая дата аварии на Чернобыльской АЭС и День поминовения умерших предков. Но всегда ведь есть обратная сторона медали. По народной традиции в День поминовения усопших нужно радоваться о вхождении пращуров в другую, будем надеяться, вечную жизнь. Праздник так и называется – Радуница. И у нас сегодня, кстати говоря, будет сюжет (необычный, я бы сказал) – этнографический, оптимистический и футуристический взгляды на похороны.

А ведь в свое время были попытки похоронить (как оказалось, преждевременно) и территории, пострадавшие от Чернобыля. Но время показало, что с последствиями катастрофы Беларусь и белорусы справляются. И организационно, и в человеческом сознании.

И тон задает Президент страны: 26 апреля каждый год он посещает районы, подвергшиеся воздействию радиации. В этот раз воспоминания и надежды на лучшее по-соседски разделили с Украиной. Александр Лукашенко и Петр Порошенко участвовали в мероприятиях по обе стороны границы. Встреча президентов двух стран (по любому поводу) имеет политический и экономический подтексты. С подробностями – Евгений Пустовой.

По-белорусски – бусел, по-украински – лэлэка. От названия смысл не меняется. Аист на крыше – мир на земле. А ведь когда-то эти, не такие как сейчас, ухоженные крыши накрыл радиационный дождь. По мнению скептиков, атомные осадки вовсе могли смыть Беларусь и Украину с геополитической карты мира. Чернобыль стал не только белорусско-украинской бедой, но и символом победы.

Интерес прессы к Чернобылю был и остается спустя три десятилетия. Тогда, в 1986 году, четвертый энергоблок разрушил нормальную жизнь жителей наших стран. Теперь, говорят, находиться здесь намного безопаснее. Над старым железобетонным саркофагом соорудили металлическую арку.

Новый конфаймент – международный проект. Но никакой аркой с чужестранным названием нельзя закрыться от всех бед и проблем. Да и это не в правилах нашего Президента. Лукашенко-депутат первым среди отечественных политиков пошел в народ по пыльному чернобыльскому шляху. Лукашенко-президент уже облетел и посетил все пострадавшие территории Беларуси. Не стыдно и перед своим народом, и перед своими коллегами. Даже экскурсию можно провести по некогда чернобыльским селам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы озабочены одним: как восстановить жизнь в этих районах, чтобы жить люди могли безопасно, так, как живут вот здесь, в этом прекрасном месте. Первый раз, когда я сюда приехал, это были пески, бездорожье. Но самое страшное было то, что люди меня попросили хлеба. Сегодня, конечно, жизнь другая.

После визитов Президента на Полесье заметно молодели деревни, поселки, райцентры. И даже душой – самые пожилые люди.

Местный житель:

Нас Лукашенко очень смотрит. В позапрошлом году был тут в церкви, мне руку пожал и даже сказал, чтобы палки в следующий раз покидала, когда он приедет.

В 2017 году борт белорусского Президента спустился туда, где три десятилетия назад винтокрылые машины и люди со стальной волей заслонили мир от чернобыльского апокалипсиса.

Геннадий Новиков, председатель ветеранской организации МЧС, ликвидатор аварии на ЧАЭС:

Больше досталось ребятам из городской части. Они практически все лежат на Митинском кладбище в Москве. Как «рыжий лес» под Чернобылем около станции, они примерно были такого цвета.

А вот дерево белорусско-украинского добрососедства чернобыльский пепел не смог засушить. Говорят, друзья познаются в беде. Нас испытала самая страшная техногенная катастрофа современности.

Вот так сейчас выглядит печально известный реактор. На Беларусь пришлось две третьих от всех радиационных выбросов. Украина вынуждена контролировать две третьих оставшегося топлива в потухшем энергоблоке.

Ежегодно 26 апреля здесь при входе на станцию звонит колокол. Постоянно наши президенты вынуждены звонить во все колокола и на международной арене.

Александр Лукашенко:

Нам было немало трудов для того, чтобы вместе на главной международной площадке Организации Объединенных Наций доказать всему миру, что опасность здесь есть. С ней нужно бороться всегда, пока мы ее не преодолеем. Наши государства несут огромные расходы на преодоление крупнейшей техногенной катастрофы. Для бюджета Беларуси на сегодня они превышают 25 млрд долларов, и это далеко не окончательная цифра.

От обеспечения ядерной безопасность до гарантий региональной.

Александр Лукашенко:

Мы родные люди. Мы можем прийти к вам только, или приехать, как я говорил, на тракторе, помочь вам, вспахать землю, если это нужно, что мы и делаем в приграничьи.

Слова Александра Лукашенко о белорусах-людях и тракторах самые тиражируемые в богатом на события масс-медийном пространстве Украины. Они звучат в прайм-тайм.

Белорусы-пахари на бескрайних черноземах Украины встречаются так же часто, как национальная символика в стране. Под флагами украинских флагманов промышленности различная белорусская техника. Кстати, даже французская компания, обслуживающая Чернобыльскую АЭС, выбрала наши автобусы.

Белорусские технологии помогут очищать землю от радионуклидов. Украинцы готовы прибегнуть к успешному опыту нашего радиационного заповедника. А белорусская техника – чистить города.

Валерий Фартушный, главный конструктор промышленного предприятия (Украина):

Цена-качество нормальная. Я думаю, что мы и без президентов будем работать. Главное, что машина устраивает нас.

Потихоньку грузовики с изображением беловежского зубра вытесняют из украинского рынка табуны машин с изображением других животных. Технике из Минска доверяют как своей жиньке – из Беларуси значит гарно.

Украинцы уж очень любят жовто-блакітнае сочетание. Но не против поддержать гривной товары и услуги под красно-зеленым цветом. В заправочном бизнесе конкуренция неимоверная, а на белорусских АЗС очередь как среди туристов за киевским тортом.

Посетитель АЗС:

Много европейских, только цена повыше. А если качество, в принципе, такое же, не уступает, то почему бы и нет?

Виталий Калугин, генеральный директор нефтяной компании:

Белорусские нефтепродукты являются высококачественными. Причем мы говорим здесь не о каких-то маркетинговых мемах. Люди имеют возможность убеждаться сами. В целом вся система БМК в прошлом году продала сюда свыше 4 млн 100 тысяч нефтепродуктов. И это, кстати, на 71% выше аналогичного периода позапрошлого года.

Лишь после телефонных звонков между главами за два месяца 2017 года товарооборот между нашими странами вырос на 40%. В торговле Украина для Беларуси вторая по значимости, а сам товарооборот – с положительным сальдо. И если кооперационные связи поддаются подсчетам, то родственные – вряд ли. Крепкие корни нашей дружбы зарыты глубоко в земле.

Александр Лукашенко:

Украинская земля для меня не чужая. Здесь зарыты, где-то совсем рядом, между Киевом и Черниговом, и корни моих предков, поэтому мы будем делать все во имя того, чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения.

Еще до общего радиационный фона мы паспяхова спілкаваліся на самом неблагополучном историческом фоне.

Кстати, любовь к белорусскому настолько сильна в Украине, что некоторые местные фирмы свою продукцию выдают за нашу. И чтобы украинцы не забыли гамму белорусского вкуса, наши нефтяники открыли самый белорусский бренд.

Виталий Калугин, генеральный директор нефтяной компании:

А вы знаете, как называют украинцы здесь нас? Сябры. По-белорусски.

Но, как говорится, ни хлебом единым. Поэтому среди объектов президентского турне по приграничью – белорусский храм.

Дар Петра Порошенко – с глубоким смыслом. Пасха – ведь это возрождение и этих земель, и наших отношений. Свой путь в терновом венке белорусы и украинцы достаточно прошли. А вот миротворческий крест Киеву помог поднять официальный Минск.

Петр Порошенко, президент Украины:

Блаженные миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Мало кто знает, но я могу подтвердить, что когда я снимаю трубку, позвонил вам и сказал: «Александр Григорьевич, от чего бы нам не сделать встречу, которая должна способствовать мирному процессу, реализации моего мирного плана, сделать в Минске?» Вы сказали, что вы готовы предпринять для этого все необходимые усилия. Тот факт, что они называются «минскими соглашениями», думаю, дорогого стоит. Поэтому отдельная моя вам благодарность за ваши усилия по помощи Украине.

Без всякого дипломатического лукавства лидер Беларуси рассказывает украинскому коллеге о своем президентском крещении на Полесье. Эти земли – своеобразная купель белорусского и украинского этносов.

Александр Лукашенко:

В 38 лет какой-то сопливый Президент приехал, и мне – косу. Мы выкосили все, потом сели, огромный дуб (он и сейчас еще растет), организовали стол на лугу, по рюмке выпили, и потом слышу в сторонке разговор шепотом: «Гэта наш».

Переговоры получились в формате трех «К»: под Клекот аистов Короткими и Конструктивными.

Александр Лукашенко:

Мы договорились по-новому посмотреть на производственную кооперацию, активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в самых различных отраслях экономики. Запретных тем для наших государств нет.

Петр Порошенко:

Мы сотрудничество это продолжили и с точки зрения облегченного кредитования поставок, и с точки зрения лизинговых поставок, и с точки зрения локализации совместного производства.

Дальнейшего расцвета межгосударственных отношений стоит ждать уже летом. Во время очередной встречи наших президентов. Опять же, символично: как раз тогда на крыло станет новое поколение буслов-лэлэк.