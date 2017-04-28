Мы представляем нашу страну на самом высоком уровне и делаем это честно: Оксана Волкова на церемонии вручения госпремий

Новости Беларуси. За кропотливый труд и преданность общему делу. Александр Лукашенко 28 апреля вручил Государственные премии и награды лучшим представителям своих профессий. На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили рабочих и спортсменов, ученых и медиков.

Одним словом всех тех, кого объединяет многолетний опыт и стремление внести свой вклад в развитие страны. Обращаясь к приглашенным, Президент поблагодарил их за самоотверженный труд, отметив,

что эти награды должны стать стимулом для новых достижений. Этой традиции уже много лет. Да и не лет, а столетий. Лучших из лучших награждали и продолжают награждать во всем мире. За героические подвиги, за высокие достижения, за трудовые заслуги. В суверенной Беларуси эта традиция уже сложилась в свой особый церемониал. Вот и сегодня. Дворец Независимости. В ожидании награждения ученые, военные, врачи... Есть и те, кому не в первой. Про таких, как Юрий Островский, говорят, хирург от Бога. Свою первую государственную премию он получил 20 лет назад, за разработку искусственного клапана сердца. А в ноябре 2016 года именно он оперировал пациента, которому одновременно пересадили сердце и лёгкие. Юрий Петрович шутит с журналистами. Отличительных знаков у него уже целая коллекция.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Уже наградной лист получается. Есть и ордена, есть и медали. Это вторая моя Государственная премия в Республике Беларусь.

Я знаю есть учёные, которые имеют два лауреата, только БССР, Советского Союза. А у меня получилось так, что я дважды лауреат в Республике Беларусь. Впору коллегам давать советы, как носить такие ценные украшения. Юрий Островский:

Знаки, которые вручаются главой государства – они носятся справа. Даже поправил меня. У меня раньше заслуженный врач висел слева, а когда он вручал – просто перевесил. Конечно, настоящая цена – нынешней награды, а сегодня Юрий Островский вместе с коллегами получает государственную премию за успехи белорусской трансплантологии – человеческие жизни. Здесь же, во Дворце Независимости, в ожидании начала церемонии ректор БГУ. Он и сам закончил этот вуз – 40 лет назад. Сергей Абломейко, ректор Белорусского государственного университета:

Всю жизнь в науке. Это уже 40 лет. Математика, информатика. Прекрасные работы, всегда это молодёжи объясняешь. Говоришь – идите в науку. Это самое интересное, что может придумать жизнь. А тут ещё за это и награды дают. Не только сохранять, но и дополнять. Это как с государственной историей. Основываясь на былом, прирастать новыми деталями. В отрепетированной за многие годы церемонии – появилась новая традиция. Экскурсия для лауреатов. Легенда настольного тенниса Владимир Самсонов привык к залам спортивных арен, а вот во Дворце Независимости впервые. Владимир Самсонов, многократный победитель и призер международных турниров по настольному теннису, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Большая честь здесь присутствовать, получить такую награду. Все очень интересно. Интересно посмотреть, где проводятся переговоры. Даже можно представить, где были подписаны Минские соглашения.

И, кстати, в холлах новая экспозиция. Здесь, по традиции же, выставляют картины белорусских художников. Наш живописец Семен Доморад. Простые сюжеты и лирический пейзаж. Вдохновляться и вдохновлять – это, пожалуй, смысл жизни для обладателей госпремии в области литературы, искусства и архитектуры. Артисты Большого. В их исполнении высоко оценили национальную оперу.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Если было бы легко, то эта бы награда не была бы такой ценной. Сложность состоит в том, что на нас большая ответственность из-за эмоционального характера произведения. На белорусском языке наша белорусская история. Это наша душа, наша Беларусь. Государственные премии, почетные звания. И ордена. Екатерина Жилянина, СТВ:

Вот так выглядит Орден Франциска Скорины. Это четырёхконечная звезда, а в самом центре рельефное изображение нашего именитого земляка. Сегодня эту самую награду из рук президента получит ещё один из достойных высокого звания белорусов. Здесь же ордена Почета, Отечества, За службу Родине.... Свой отличительный знак из рук Президента получит каждый. И каждому адресованы слова благодарности. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, каждый из вас заслужил почёт и уважение в нашем обществе. Примите наши искренние поздравления со знаменательным событием в вашей жизни и слова глубокой благодарности за ваш труд, активную гражданскую позицию. Я от всей души желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, достижений поставленных целей.

И, наконец, самый приятный и торжественный момент. В зале много известных лиц. Виктория Азаренко.

Ее победы на теннисном корте принесли и государственную награду. Есть руководители предприятий, теперь уже заслуженные – спасатель, работник сельского хозяйства, транспорта, промышленности. А есть среди награжденных и малоизвестные не публичные люди. Но от этого вклад их в развитие Беларуси меньшим не становится. Каждый в своей профессии к этой награде шел долгие годы. Хотя, пожалуй, для любого из присутствующих в зале, истинная награда – это заниматься с успехом своим делом в своей стране. Оксана Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Мы представляем нашу страну на самом высоком уровне в самых разных странах и делаем это честно – от души. Мы очень любим свою работу. Здесь присутствуют великие люди – врачи, трансплантологи, ученые. И стоять на этой сцене с такими людьми – огромная честь. Я смею надеяться, что мы тоже немного лечим вас, ваши души, ваши сердца. Большинство людей в этом зале сегодня встретились впервые, а вот глава государства лично знает и многих награжденных, и их достижения. Александр Лукашенко:

Я когда вам вручал награды, я вспоминал все. В том, что Президент долго работает в новой должности, наверное, много негатива, недостатков, но есть и большие плюсы, потому что многих я видел маленькими, как Вика. Она совсем маленькая была, когда я начинал играть немножко в теннис, она начинала свою карьеру в 6 лет, когда мы булочки ели на кортах. Я часто вспоминаю Олега, когда мы встретились и он мне на ухо шептал, что трансплантология – это что-то великое, и у нас оно должно быть обязательно, наших ученых. С моего первого визита на «Интергал», ему когда-то было наконовано, згинуть с этой земли. Мы выстояли, мы выдержали. Мне приятно вручать вам награды и, даже обращаясь в ту дальнюю историю с Викой, Олегом, вспомниаю с чего мы начинали, достигли мы очень высоких вершин. Я желаю, чтобы вы не останавливались, вы должны показывать пример. Я спортсменам говорю великим. Вот Вике говорил: то, что ты достигла высоты – это хорошо, а теперь ты должна за руку привести такого же, как сама, воспитать и поднять до этих вершин. Вот это будет подарок стране: когда ты сам совершил подвиг и ещё помог совершить нескольким людям из нашей страны такой же подвиг. Желаю, чтобы у вас хорошие были ученики, чтобы ваши родные, близкие, особенно дети радовали вас Вырастить учеников и приумножить свои успехи. Как правило, обладатели государственной награды — считают ее большим авансом. Вот и ученые, занимаясь получившей премию разработкой, уже наметили новые горизонты, особенно в Год науки.

Сергей Чижик, Первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это очень наукоёмкая сфера, очень высокая конкурентная сфера, но нашей отечественной микроэлектронике удалось занять свою нишу высокозащищённых изделий электроники, которые могут работать в высоких полях электромагнитных и радиационных. Нельзя останавливаться.