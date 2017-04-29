«Награда – это красиво и престижно, но перед этим лежит большой труд». Лауреаты Госпремии Беларуси – о своем признании

Все-таки много энергичных и талантливых людей в Беларуси. Их заслуги не остаются без внимания. В минувшую пятницу награды нашли очередных героев. Президент Лукашенко чествовал людей, отличившихся трудовыми и творческими успехами в разных сферах. Алена Сырова рассказывает и знакомит с некоторыми героями.

Фамилии этих белорусов известны далеко за пределами нашей страны, они давно не нуждаются в представлении. И, несмотря на разные профессии, статусы, одинаково смущаются, принимая государственную премию из рук Президента. Но каждый из 37 приглашенных во Дворец Независимости уже давно доказал свой профессионализм и преданность любимому делу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я желаю, чтобы вы не останавливались, вы сейчас должны показывать пример. Я часто спортсменам говорю великим. Вот Вике говорил: то, что ты достигла высоты – это хорошо, а теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять до этих вершин. Вот это будет подарок стране: когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить нескольким людям из нашей страны такой же подвиг.

О том, что каждый из стипендиатов действительно в хорошем смысле «болен своей профессией», красноречивее всего говорят факты. Уже несколько часов спустя вручения высокой награды Юрий Островский сменил торжественный костюм на привычный белый халат.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Награда – это, конечно, красиво, потому что вручает Президент, это престижно и очень помпезно, здорово, хорошо выглядит, но перед этим, конечно, лежит большой труд и не только мой.

Его имя – синоним белорусской трансплантологии, и нынешняя государственная премия – вторая в его карьере. Но высшей наградой он называет спасенные вместе со своими коллегами жизни.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы в прошлом году сделали 46 трансплантаций, включая очень уникальную операцию – трансплантация комплекса «седце-легкие» одновременно, это было в ноябре прошлого года. И прооперировали 14 иностранных граждан. Все они уехали домой, все живы. Это нас очень радует.

О таких фантастических вещах Юрий Островский говорит, как о чем-то будничном, что совсем не удивительно. Человеческое сердце он ежедневно держит в руках. Но даже с таким опытом бывают случаи, когда в жилах врача стынет кровь.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Когда мы делали трансплантацию комплекса «сердце-легкие», когда извлекаются пораженные органы, когда в грудной клетке ничего не остается, даже для хирурга момент чисто психологически серьезный.

Энтузиазма и профессионализма творческой группе оперного спектакля «Седая легенда» уж точно не занимать. Анастасия Москвина – народная артистка Беларуси, прима нашего оперного – к награде относится, как к стимулу быть еще лучше.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Потому что это дополнительная ответственность. Ты выходишь на сцену, ты народный артист Беларуси, ты лауреат Государственной премии. И ты не можешь показать результат какой-то (не имеет значения, плохо ты себя чувствуешь, хорошо, какое у тебя настроение), ты уже, наверное, сам себе даже не принадлежишь.

Никакого самолюбования – только ежедневная круглосуточная работа, здоровая критика и честность со зрителем – вот секрет идеального звучания от Анастасии Москвиной.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Здесь должно быть 50 на 50. Ты должен быть и уверенным в себе, и одновременно критичен к тому, что ты делаешь. Человек, который на сегодняшний день исполняет эту партию, но до тебя столетиями уже было много певцов, много музыкантов, которые исполняли эту же музыку, и на более высоком уровне. Конечно, нужно стремиться, расти и учиться. Мы всегда учимся.

Он не касается сердец физически и зачастую даже не видит своих визави. Владимир Кондрусевич, пожалуй, самый театральный композитор. На его счету более 200 «озвучаний» постановок.

Владимир Кондрусевич, композитор:

Я очень спокойно отношусь к наградам, хотя, конечно, приятно, кода тебя замечают. Но самое главное, мне кажется, чтобы это были достойные произведения, потому что люди чувствуют, когда это правда, когда это настоящее.

«Макбет», «Стакан воды», «Байкер», «Софья Гольшанская» четыре года назад. И это только начало списка его работ. Он не привык почивать на лаврах, даже если высокую оценку получит всего-то сутки назад.

Владимир Кондрусевич, композитор:

Ищу хороший сюжет на белорусскую тему. Я хотел бы написать очередной мюзикл, но пока есть проблемы с сюжетом.

Белорусская тематика в творчестве Владимира Петровича сейчас на первых ролях – сказывается жизнь за городом и близость к природе. Но в написании музыки он привык отталкиваться в первую очередь от сценария, даже если пьеса – своя собственная жизнь.

Владимир Кондрусевич, композитор:

Композиция – это не только фантазия ума, но и обыкновенный кропотливый каждодневный труд.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я думаю, что это признание зрителей, когда ты в конце спектакля идешь на сцену на поклон, ты понимаешь, получилось у тебя сегодня вечером или нет.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Вот этот момент между «пока еще не достиг и достигнешь» – это тот самый момент счастья. Я много раз это проходил по различным операциям. Он остается для меня самым верным, самым понятным.