Александр Лукашенко: и в самые тяжелые времена Беларусь и Молдова поддерживали добрые отношения

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова намерены развивать двусторонний диалог. Об этом 28 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в нашей стране, который завершает свою миссию в Беларуси.

Глава государства отметил, что отношения стран выходят на качественно новый уровень. Постепенно улучшаются экономические показатели. Углубляется и политическое сотрудничество. В целом, Александр Лукашенко высоко оценил работу молдавского дипломата в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю Молдову с тех пор, как и вы, может, ее знаете и помните, с советских времен. Это прекрасная земля это очень интересные и красивые люди, добрые, трудолюбивые.

Молдова похожа экономически на нас. Мы все зарабатывали своим трудом. И мы, и вы. И сейчас, и тогда. Поэтому нам накановано было жить вместе, дружить. И в самые тяжелые времена мы поддерживали добрые отношения. И всегда, я думаю, молдаване никогда камень в белоруса не бросят, потому что в самые сложные времена мы протягивали руку дружбы. И при том даже когда, может быть, рыночникам это было невыгодно, но мы жили как братья. И вы тот посол, который именно, исходя из этой концепции, строил свои отношения с нашими властями, строили отношения, выстраивали Беларуси с Украиной. И поэтому, конечно же, мне очень жаль, что вы уезжаете. А будет ли новый посол проводить такую политику. Я думаю, что президент у вас человек толковый, он знает мою позицию, белорусскую. Он знает, какой здесь должен быть человек, который должен его представлять и народ Молдовы. Для вас Беларусь – это ваша страна, в которой вы немало сделали для того, чтобы она лучше развивалась, интенсивнее эти отношения. А про визы вы знаете мое отношение. Я категорически против всяких барьеров. Все должно быть открыто, мы должны общаться, доверять друг другу. Нам то с Молдовой что делить? У нас нет вопросов, по которым мы имеем различные точки зрения.

Георге Хиоарэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Беларусь:

Дружественная, да какая там дружественная, братская страна, Беларусь. Братская. Этим сказано все. Потому что я знаю мнение своих земляков, что они думаю, как они думают о Беларуси. И это бесподобно. Я бы сказал, если бы проводили опрос общественного мнения, с кем бы из братьев по союзу, то я уверен, что Беларусь бы поставили на первое место.

На встрече говорили и о вопросах интеграции. Кишинев проводит переговоры об ассоциации с Евросоюзом. Тем не менее президент страны Игорь Додон выступает и за сохранение связей со странами бывшего СССР. В этом вопросе Молдова во многом рассчитывает на поддержку Беларуси. На недавнем саммите ЕАЭС в Бишкеке страна уже получила статус наблюдателя в этом объединении.

В Кыргызстане также прошла встреча Александра Лукашенко с Игорем Дадоном. Обсуждались многие вопросы сотрудничества. Предметный диалог планируется продолжить в ходе визитов президента и премьер-министра Молдовы в нашу страну.