Время начала уроков, улучшение учебников и задания на ЦТ: какие изменения ждут систему образования в Беларуси

Учебный год в школах завершается, и, скажем прямо, завершился уже – последние дни мало что решают. Зато решать предстоит начальникам системы образования, ученым и учителям, ведь с 1 сентября предстоит обновить учебные программы, внести изменения в учебники (все переписать за короткий срок не удастся, но кое-что нужно успеть) и уроки начнутся в 9 утра в большинстве школ страны, где это возможно. Об этом главе государства в пятницу доложил министр образования. И чтобы от министра до ученика прочувствовать ситуацию, Президент Лукашенко посетил одну из минских школ. Ольга Петрашевская рассказывает.

Эти молодые люди знают, что такое собранность на уроках. И рассказывают в деталях, как успевать и учиться, и учить железный интеллект. Восьмиклассники Денис и Николай сами конструируют мини-роботов и программируют не игрушки на колесах.

Николай Никитюк, ученик средней школы деревни Черни (Брестская область):

Это, например, датчик цвета. Он определяет яркость отраженного цвета и благодаря этому регулирует расстояние.

Денис Усович, ученик средней школы деревни Черни (Брестская область):

Дедушка тоже был заядлым механиком, всему двору чинил машины бесплатно. Может, я в него пошел.

Детали для смышленых передвижников распечатывают на 3D-принтере. И разработали технологию не в пафосной столичной гимназии, а сельской школе недалеко от Бреста. И из-за этого обстоятельства на конкурсах в масштабах страны ребят и за конкурентов не считали. Поначалу.

Денис Усович, ученик средней школы деревни Черни (Брестская область):

Вся надежда руководства была на ребят из Минска, нам сказали: «Чего приперлись из деревни, езжайте назад». А сами потом плакали, потому что заняли второе место. Не важно, откуда ты, хоть из глухого леса. Все равно можно поехать на соревнования. Если у тебя есть робот и он работает.

Директор же тем временем намекает занятым конструкторам, что школе очень не помешают пара-тройка специально обученных роботов.

Елена Постоялко, директор средней школы деревни Черни (Брестская область):

Чтобы с пользой был робот, например, который переносит с этажа на этаж какие-то бумаги. Или робот-пылесос, который будет протирать в коридорах углы для санстанции.

Николай Никитюк, ученик средней школы деревни Черни (Брестская область):

Скоро дойдет до того, что человек может лежать на одном месте, ничего не делать, а говорить роботам.

На такой вираж технологии пока не вышли, а вот скорость обновления даже в столь консервативной сфере, как учебники, начала расти. Как можно перезагрузить представление ребенка о серьезном школьном пособии, на этой неделе продемонстрировали Президенту.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Мы применяем уже в книги для учащихся первого класса так называемые оживающие картинки: оживает картинка, показывается сцена из балета. Эти же технологии мы будем применять и в новых учебниках для того, чтобы вызывать определенный интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это прилично. Не знаю, насколько это дорого, но это прилично.

К грядущему первому сентября у белорусских школьников появятся новые учебники. Пока, правда, не по всем предметам. До 2019 года пособия будут изучать и корректировать, что называется, под время и реальную жизнь.

Александр Лукашенко:

Там где можно, мы упростим, а где чрезмерно – нет. А вот то, что он сказал, что нужно даже математические задачи и прочее (биология, химия, физика и так далее) преломить через жизнь. Чтобы ученик, решая задачу, понимал, что это его жизнь. Вот тогда будет прок.

Людмила Корнеенко, учитель географии гимназии № 1 Витебска:

Я считаю, как учитель географии, что учебники нужно изменить, чтобы были разноуровневые задания, чтобы там был методический аппарат для подготовки к олимпиадам. Олимпиадникам необходимы учебные пособия, потому что у нас, особенно в Витебске, пустые полки в магазинах.

Преподаватель географии не ради высокой точки на карте беседы говорит об олимпиадниках. Один из ее учеников – Егор Гафаров – трижды получал золото на республиканских соревнованиях и два раза – на международных олимпиадах. Он может обаять даму, поведав, что такое Секешфехервар, но и у него бывают сложности с заданиями в учебниках даже базового уровня.

Егор Гафаров, учащийся 11 класса гимназии № 1 Витебска:

Когда готовился к олимпиаде, пропустил несколько месяцев. Когда читал учебник, например, по физике, и пытался понять суть темы, у меня не получалось. Написано слишком сложным языком, слишком много научной терминологии.

Совсем скоро у Егора выпускной, а после уже взрослая жизнь либо закружит в легком танце, либо покажет, что такое оступаться. А пока молодой человек своим примером доказывает младшей сестре, что и без репетиторов в областном центре на мировом уровне можно заткнуть всех за перешеек.

Егор Гафаров, учащийся 11 класса гимназии №1 Витебска:

Говорят, что мы сильные соперники, что мы сильная команд. Это очень приятно. Я занимался и гимнастикой, ходил в художественную школу, занимался другими видами спорта, но так и не научился ни красиво рисовать, ни делать гимнастические упражнения, но зато я могу нарисовать карту мира с закрытыми глазами.

А вот Данила уже из минской школы пусть и не с закрытыми глазами, но сам разработал и в своей комнате собрал 3D-принтер, который, в свою очередь, тоже собирает награды престижных молодежных конкурсов. Девятиклассник мечтает и готов открыть производство. Александр Лукашенко интересуется, чем помочь.

В разговоре о новшествах и одна из самых обсуждаемых тем среди учеников, учителей и родителей – время начала занятий. С первого сентября первый урок в более чем 80% школ в Беларуси будет начинаться в 9 утра.

Александр Лукашенко:

Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель – здоровье детей и способность усваивать материал.

Утро у школьников в деревне Орешники начинается, когда некоторые минские старшеклассники еще только спать ложатся. Когда мы предложили пообщаться на тему оптимального старта учебного дня, нам предложили приехать пораньше. Мы подумали: в 7. Здесь решили: пошутили. 5.45!

С девятиклассницей Наташей договориться удается только минут через 10. В ходу обещания вкусного завтрака, приготовления ссобойки, но лучшей плюшкой для школьницы остается даже не та, что с колбасой.

Наталья Кулинкович, учащийся Заболотской средней школы (Минская область):

Еще бы чуть-чуть поспать, хотя бы полчаса. Вчера доучивала стихотворение, поздно уснула. Никакая вообще. Сегодня 7 уроков. На чем буду спать? На всем.

Анна Кулинкович, мама Наташи:

Я рано поднимаюсь. Бывает, что и в три.

Маме Наташи проще, кажется, вообще не ложиться. Но беспокоит ее больше не собственное здоровье, а то, что из-за раннего подъема у дочери, как в детском саду, и в 15 – тихий час.

Анна Кулинкович, мама Наташи:

Приходит в 16.40, портфель поставила, ела – не ела, идет спать – час ребенок после школы спит. Надо с 9 часов сделать, чтобы дети действительно отдохнули, выспались и не поднимались такими вялыми. Какая может быть учеба? Какое может быть самочувствие?

Еда почти не тронута – Наташа торопится на автобус. Опаздывать нельзя, ведь до остановки еще пешком минут 20. Не успеешь – столько же топать обратно плюс прогул. Не забалуешь.

Анна Кулинкович, мама Наташи:

Надо ли в 9? Я считаю, что нужно. За старое время – это местные, потому что они высыпаются. Они не знают, что такое вставать в такую рань, потом идти целый километр до остановки.

Сегодня никто не опоздал, младшеклассники деловито высматривают автобус, знают: ровно в 6.50 у них будет бесценная получасовая возможность подремать в дороге.

Первый рейс школьного автобуса привозит детей почти за час до начала первого урока. Водителю нужно ехать дальше – за ребятами в другие деревни. Так что школьники успевают и устроить соревнования, и даже пококетничать с перспективным кавалером.

Уроки здесь начинаются в 8.15. И многие учителя заранее знают: на первом уроке от детей едва ли дождешься образовательных подвигов. Не уснут – уже хорошо.

Елена Домбровская, учитель начальных классов Заболотской средней школы (Минская область):

Мы ставим с утра какие-то уроки полегче, где ребенок может проснуться.

Ученики:

К 9, потому что можно еще умыться, причесаться, маме помочь. У нее козы, утки, куры.

Можно успеть сделать зарядку, выспаться и поесть.

Начало занятий в 9 утра почти для всех ребят в этой школе станет лучшим презентом к первому сентября, а вот выпускников уже по всей стране порадовали тем, что задания на централизованном тестировании уже в 2017 году будут полностью соответствовать школьной программе. Вопросов, на которые не ответишь без предварительных консультаций с академиками, больше не будет.

Впрочем, во время неформального общения с Президентом ребята спрашивали не только о ЦТ. О чем мечтает глава государства, как выбрать профессию. Александр Лукашенко обстоятельно и откровенно ответил на десятки вопросов.

Александр Лукашенко:

Главное – это твоя земля, на которой ты родился. Поэтому я вам советую не как Президент, как человек: не теряйте своей земли. Живите на своей земле и старайтесь сделать что-то для той земли, где вы родились, для тех людей, благодаря которым вы стали великими, возможно, станете, и лидерами.

В завершение разговора Президент посоветовал школьникам, определяясь с будущей профессией, прислушиваться ко всем: и учителям, и родителям. Но решение принимать только самим. Возможно, в этом случае через несколько лет у нас появятся еще как минимум два талантливых робототехника, ученый с мировым именем... и самая активная героиня сюжета еще не определилась.