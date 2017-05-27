Начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента провел прием в Зельвенском районе

Новости Беларуси. Выездные приемы продолжаются в Беларуси. 26 мая проблемы жителей Зельвенского района выслушал начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О наболевшем с чиновником пришли пообщаться всего 19 человек.
Как отметил Григорий Шлык, это показатель того, что местная власть находится в постоянном контакте с жителями, и частные проблемы решаются в рабочем порядке.
Вместе с тем, многих вопросов удалось бы избежать, ведь зачастую приходится сталкиваться с банальными вещами. Люди просто недостаточно владеют информацией о тех или иных процессах. В этих вопросах нужно работать на опережение.
Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
В этот раз объекты нашего внимания именно такие небольшие населенные пункты. Для этого мы и работаем.
Это наша цель, наша задача – помогать простым людям.
Опросы общественного мнения, социологические различные опросы, изучения экспертов прошлого года и в этом году показывают, что выездные приемы граждан – это наиболее востребованная форма работы. Востребована со стороны населения.
Как показывает практика, чаще всего людей тревожат вопросы сферы ЖКХ и строительства жилья. Выездные приемы будут продолжены.
После Гродненского региона на очереди Минская и Брестская области.