Начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента провел прием в Зельвенском районе

Новости Беларуси. Выездные приемы продолжаются в Беларуси. 26 мая проблемы жителей Зельвенского района выслушал начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О наболевшем с чиновником пришли пообщаться всего 19 человек.

Как отметил Григорий Шлык, это показатель того, что местная власть находится в постоянном контакте с жителями, и частные проблемы решаются в рабочем порядке.

Вместе с тем, многих вопросов удалось бы избежать, ведь зачастую приходится сталкиваться с банальными вещами. Люди просто недостаточно владеют информацией о тех или иных процессах. В этих вопросах нужно работать на опережение.