Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков

Ни Беларусь, ни Россия не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. На этом накануне акцентировал внимание Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Белорусский лидер отметил, что сегодня самое время Украине принять решение о мирных переговорах. Тем более, что не только обстановка, но и подспорье для этого есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров. Подробности.

Речь о Стамбульских соглашениях, которые Украина предварительно подписала. Это позволит завершить конфликт в кратчайшие сроки, однако потребует от Зеленского официально вступить в переговоры, которые он сам себе запретил вести. Правда, все усугубляет участие третьей стороны, Штатов, которые, в отличие от нас, готовы вести войну до последнего украинца. Как подчеркнул Владимир Путин, в случае положительного ответа Украины, Россия обратится к Беларуси как посреднику в мирном урегулировании вопроса.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Стоит вопрос, с кем вести переговоры. Уже поставлен вопрос о легитимности нынешнего президента Украины, а в мае она может уйти в историю. Александр Григорьевич справедливо подчеркнул, что Беларусь готова стать плечом к плечу с Российской Федерацией в этом вопросе и казать всевозможную поддержку. Мы это доказали делом, когда организовывали три раунда переговоров России и Украины на территории Республики Беларусь.