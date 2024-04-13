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Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков

13 апреля 2024 12:14
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Ни Беларусь, ни Россия не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. На этом накануне акцентировал внимание Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Белорусский лидер отметил, что сегодня самое время Украине принять решение о мирных переговорах. Тем более, что не только обстановка, но и подспорье для этого есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров. Подробности.

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков-1

Речь о Стамбульских соглашениях, которые Украина предварительно подписала. Это позволит завершить конфликт в кратчайшие сроки, однако потребует от Зеленского официально вступить в переговоры, которые он сам себе запретил вести. Правда, все усугубляет участие третьей стороны, Штатов, которые, в отличие от нас, готовы вести войну до последнего украинца. Как подчеркнул Владимир Путин, в случае положительного ответа Украины, Россия обратится к Беларуси как посреднику в мирном урегулировании вопроса.

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Стоит вопрос, с кем вести переговоры. Уже поставлен вопрос о легитимности нынешнего президента Украины, а в мае она может уйти в историю. Александр Григорьевич справедливо подчеркнул, что Беларусь готова стать плечом к плечу с Российской Федерацией в этом вопросе и казать всевозможную поддержку. Мы это доказали делом, когда организовывали три раунда переговоров России и Украины на территории Республики Беларусь.

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков-7

Впрочем, положительный ответ Киева под большим сомнением, учитывая так называемую мирную конференцию, запланированную в Швейцарии, куда Россию не пригласили. По сути, эта конференция инициирована США для отвода глаз. Ведь в ЕС крепнут негативные настроения на почве того, что деньги уходят на чужую войну.

# Международная политика # Сергей Рачков # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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