Ни у Киева, ни у его хозяев Россия не видит желания вести дело по-честному. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо прямого диалога Запад пытается навязать «копенгагенский процесс», чтобы потом предъявить «формулу мира» Зеленского. По словам Сергея Лаврова, этот путь очевидно ведет в никуда.

Вопросы безопасности в мире и регионе в фокусе внимания руководителей МИД стран Содружества. В Минске состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Между главами внешнеполитических ведомств состоялся широкий обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки. Все участники подтвердили солидарность с Россией перед лицом угрозы терроризма, в том числе в связи с событиями в «Крокус Сити Холле». Говорили также о попытках внешнего вмешательства в дела стран СНГ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Все все прекрасно понимают. США и их сателлиты пытаются вторгаться во все регионы нашего общего пространства. Нам необходимо добиться обеспечения реального суверенитета стран на постсоветском пространстве.

Сергей Лебедев, г енеральный с екретарь С НГ: В условиях санкционного давления и тех необоснованных мер, ограничивающих контакты и взаимовыгодное сотрудничество со странами Запада, мы просто вынуждены теснее взаимодействовать.

В сферах безопасности и экономики, как заявил на встрече министр иностранных дел Беларуси, странам СНГ надо действовать сообща. В стремительно меняющемся миропорядке только совместными усилиями можно выстоять перед лицом новых угроз. На заседании были представлены делегации 9 стран СНГ: Украина и Молдова не направили своих представителей.

Участники встречи рассмотрели вопросы по различным направлениям деятельности. Министры также приняли ряд решений и заявлений по гуманитарным и другим вопросам. Были подписаны документы, касающиеся обеспечения безопасности журналистов и взаимодействия между СНГ и ООН. Кроме того, Совет министров стран Содружества одобрил учреждение единой юбилейной медали к 80-летию Великой Победы. Следующее заседание пройдет в Москве в начале октября.