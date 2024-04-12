Прямой эфир

В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ

12 апреля 2024 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Под председательством главы МИД России Сергея Лаврова в Минске 12 апреля состоится заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ. Оно первое в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ-1

Руководители внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также обсудят основные направления работы. В первую очередь в формате Содружества. Акцент будет сделан на реализации приоритетов председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году. Они нацелены на новые успехи СНГ, динамику развития интеграции, объединительную повестку дня.

# СНГ # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат
11 апреля 2024 20:08

Лукашенко – Путину: если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат

Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит
11 апреля 2024 18:24

Лукашенко о «Крокусе»: украинцы тут патроны подносили – надо разговаривать с теми, кто за ними стоит

МИД Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на ближайшие два года
11 апреля 2024 13:47

МИД Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на ближайшие два года

Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана
11 апреля 2024 10:39

Лукашенко встретился с главой МИД Узбекистана

Лукашенко об Украине и России: им нужна будет спокойная и миролюбивая Беларусь
08 апреля 2024 18:09

Лукашенко об Украине и России: им нужна будет спокойная и миролюбивая Беларусь

Дзермант: миролюбие Беларуси должно подкрепляться возможностью нанести противнику неприемлемый ущерб
08 апреля 2024 17:20

Дзермант: миролюбие Беларуси должно подкрепляться возможностью нанести противнику неприемлемый ущерб

Вероятность большой войны в Европе нарастает? Ответили эксперты
08 апреля 2024 13:28

Вероятность большой войны в Европе нарастает? Ответили эксперты

«Это новая война нового типа». К чему и как готовится Беларусь – рассказал Андрей Лазуткин
05 апреля 2024 19:20

«Это новая война нового типа». К чему и как готовится Беларусь – рассказал Андрей Лазуткин

Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ. Почему и что это означает для стран – участниц договора?
05 апреля 2024 17:28

Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ. Почему и что это означает для стран – участниц договора?

Косыгин: действия США и стран Запада показывали, что никто не собирался выполнять условия ДОВСЕ
05 апреля 2024 17:24

Косыгин: действия США и стран Запада показывали, что никто не собирался выполнять условия ДОВСЕ

Как и почему ДОВСЕ утратил свою актуальность? Рассказал Валерий Ревенко
05 апреля 2024 16:40

Как и почему ДОВСЕ утратил свою актуальность? Рассказал Валерий Ревенко

Бузин о ДОВСЕ: мы выполняем все взятые на себя обязательства – наши соседи принимают это за слабость
05 апреля 2024 16:36

Бузин о ДОВСЕ: мы выполняем все взятые на себя обязательства – наши соседи принимают это за слабость