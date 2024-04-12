В Минске пройдёт заседание СМИД СНГ

Под председательством главы МИД России Сергея Лаврова в Минске 12 апреля состоится заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ. Оно первое в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также обсудят основные направления работы. В первую очередь в формате Содружества. Акцент будет сделан на реализации приоритетов председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году. Они нацелены на новые успехи СНГ, динамику развития интеграции, объединительную повестку дня.