Александр Лукашенко: «Мы готовы к сотрудничеству со всеми зарубежными партнёрами»

Новости Беларуси. Беларусь готова к тесному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил это на церемонии вручения верительных грамот. Сегодня главе государства их вручили 13 послов. Среди них дипломаты из России, Латвии, Германии, Великобритании, а также представитель ЕС. Белорусский лидер подчеркнул, что Россия остается нашим ключевым стратегическим партнером и союзником. В Евразийском регионе особенно прочны наши связи с Казахстаном и Кыргызстаном, а наращивание товарооборота в ЕАЭС – приоритетная задача.

В то же время нам удалось наладить диалог с Евросоюзом. Беларусь и дальше нацелена выстраивать прагматичные и добрососедские отношения с западом в целом, и в частности, с Германией и Латвией, чьи дипломаты сегодня также присутствовали во Дворце Независимости. Особое значение для нашего государства имеет также сотрудничество с Великобританией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику. Мы готовы к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала. Наши инициативы по сохранению мира и стабильности в регионе известны всем. Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов в рамках безопасности.

Разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями вновь обостряют актуальность выработки новых подходов в обеспечении международной и региональной безопасности и тем самым востребованность белорусской инициативы о возобновлении соответствующего международного диалога. Мы будем и далее призывать не только великие державы, но и небольшие государства к принятию действенных мер по укреплению доверия и экономической стабильности.

От каждого из вас в значительной степени будет зависеть не только характер и отношения между нашими государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания. Нацеленность на осязаемый результат в сотрудничестве получит искренний отклик и поддержку в нашей стране. Уверен, что в ваших силах найти для этого новые силы и возможности.