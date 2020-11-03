Новости Беларуси. 3 ноября прошла церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 ноября прошла церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Я живу в Беларуси с 2016 года.
Почти четыре года работал временным поверенным, а в октябре 2019-го сменил дипломатический статус. За время работы, говорит, сроднился с Беларусью. При его участии успешно развивалось гуманитарное направление, теперь приоритет – экономическое сотрудничество.
Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Беларуси:
Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси. И в то же время у нас потенциал большой, мы можем найти сотрудничество в разных областях.
Японию называют самой технологически развитой страной на планете. Беларусь к этому пока только стремится, готова перенимать опыт и открыта к взаимовыгодной кооперации в промышленности.
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