Новости Беларуси. 3 ноября прошла церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я живу в Беларуси с 2016 года.

Почти четыре года работал временным поверенным, а в октябре 2019-го сменил дипломатический статус. За время работы, говорит, сроднился с Беларусью. При его участии успешно развивалось гуманитарное направление, теперь приоритет – экономическое сотрудничество.

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Беларуси:

Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси. И в то же время у нас потенциал большой, мы можем найти сотрудничество в разных областях.