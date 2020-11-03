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«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»

03 ноября 2020 17:16
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Новости Беларуси. 3 ноября прошла церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»-1

Я живу в Беларуси с 2016 года.

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»-4

Почти четыре года работал временным поверенным, а в октябре 2019-го сменил дипломатический статус. За время работы, говорит, сроднился с Беларусью. При его участии успешно развивалось гуманитарное направление, теперь приоритет – экономическое сотрудничество.

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»-7

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Беларуси:
Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси. И в то же время у нас потенциал большой, мы можем найти сотрудничество в разных областях.

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»-10

Японию называют самой технологически развитой страной на планете. Беларусь к этому пока только стремится, готова перенимать опыт и открыта к взаимовыгодной кооперации в промышленности.

«Японские бизнесмены интересуются IT в Беларуси»-13

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# Беларусь-Япония # Экономика # Хироки Токунага # Александр Лукашенко # Фотофакт

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