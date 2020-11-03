Александр Лукашенко: готовы к взаимодействию со всеми зарубежными партнёрами при условии невмешательства во внутренние дела

Новости Беларуси. Беларусь способна эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность. Об этом глава государства 3 ноября заявил во время церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко их вручили шесть послов и апостольский нунций. Среди дипломатов – представители Ватикана, Японии, Турции, Сирии, Кореи, Ирана и Венесуэлы. Сама торжественная церемония вручения верительных грамот символизирует официальное начало работы дипломатических представителей в Беларуси.
Во время нее Александр Лукашенко обратился к присутствующим в зале с приветственным словом. Его главный посыл: Беларусь готова к взаимодействию со всеми зарубежными партнерами и обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в стране, но при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня Беларусь переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога.
Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство.
Без сомнения, белорусы обладают желанием, волей и необходимым инструментом для восстановления стабильности в обществе на основе баланса интересов, сохранения спокойной и безопасной жизни.
Мы готовы к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси. Но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела.