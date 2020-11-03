«Пора переходить от пустой риторики к реальным делам». Александр Лукашенко принял верительные грамоты
Новости Беларуси. Беларусь способна эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность. Об этом глава государства 3 ноября заявил во время церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александру Лукашенко их вручили шесть послов и апостольский нунций. Среди дипломатов – представители Ватикана, Японии, Турции, Сирии, Кореи, Ирана и Венесуэлы.
Сама торжественная церемония вручения верительных грамот символизирует официальное начало работы дипломатических представителей в Беларуси.
К работе диппредставители приступили в очень сложный и ответственный период. Это отметил Президент. Дипломаты представляют страны разных континентов. При этом нас связывают экономические и политические отношения. Но тем не менее наша страна рассчитывает на значительное укрепление сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По традиции несколько слов о сотрудничестве с каждым из государств, которые вы представляете.
Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей. Подтверждаю нашу заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом.
Важным союзником для нас является Турция, которая первой признала независимость Беларуси. Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог – ключ к успеху и прогрессу. Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь.
Иран – один из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. У нас большой потенциал, который, без сомнения, раскрыт далеко не полностью. Прочные связи, которые характеризуются высоким доверием, искренней дружбой, установлены между Минском и Дамаском. Беларусь активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и выступает за невмешательство во внутренние дела Сирии.
В Латинской Америке у нас наработан значительный опыт двусторонних отношений с Венесуэлой.
Александр Лукашенко: готовы к взаимодействию со всеми зарубежными партнерами при условии невмешательства во внутренние дела
Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. Неоправданно низкий уровень отношений у нас с Кореей, неоправданно низкий, нам надо активнее работать в этом направлении.
Взаимодействие с Японией имеет значительные резервы в торговле, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, в области науки и технологий. Мы очень высоко ценим научную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий Чернобыля. Со своей стороны готовы и дальше помогать вашей стране после аварии на Фукусиме и продолжить оздоровление японских детей в Беларуси.
После официального протокола глава государства неформально пообщался с иностранными послами.