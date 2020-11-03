«Пора переходить от пустой риторики к реальным делам». Александр Лукашенко принял верительные грамоты

Новости Беларуси. Беларусь способна эффективно противодействовать внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность. Об этом глава государства 3 ноября заявил во время церемонии вручения верительных грамот во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К работе диппредставители приступили в очень сложный и ответственный период. Это отметил Президент. Дипломаты представляют страны разных континентов. При этом нас связывают экономические и политические отношения. Но тем не менее наша страна рассчитывает на значительное укрепление сотрудничества.

Александру Лукашенко их вручили шесть послов и апостольский нунций. Среди дипломатов – представители Ватикана, Японии, Турции, Сирии, Кореи, Ирана и Венесуэлы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По традиции несколько слов о сотрудничестве с каждым из государств, которые вы представляете.

Особые отношения связывают Беларусь и Ватикан. На международной арене мы вместе последовательно продвигаем такие важные инициативы, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защита традиционных семейных ценностей. Подтверждаю нашу заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом.

Важным союзником для нас является Турция, которая первой признала независимость Беларуси. Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог – ключ к успеху и прогрессу. Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь.