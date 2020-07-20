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Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром

20 июля 2020 13:39
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Новости Беларуси. Многочисленные кадровые изменения 20 июля произошли по линии МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром-1

Глава государства дал согласие на назначение заместителей министра и послов, которые будут представлять интересы нашей страны в Австрии, Великобритании, Казахстане, Нидерландах и впервые за долгое время в США.

Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Вы знаете, такого пакета важных стран и такого высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю историю кадровых дней у Президента за всю мою бытность министром. Те страны, куда сегодня назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. И наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать и дальше наши всесторонние отношения с этими странами. Это очень важно с точки зрения выполнения задач по диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, которые ставит перед нами глава государства.

Владимир Макей: такого пакета важных стран и высокого уровня назначенцев я не могу вспомнить за всю бытность министром-7

Кроме того, Президент Беларуси назначил заместителя председателя Комитета госбезопасности и начальника управления этого ведомства по Минску и Минской области, дал согласие на назначение нового гендиректора завода «Могилевлифтмаш».

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# Отставки и назначения в Беларуси # Владимир Макей # Фотофакт

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