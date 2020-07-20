Президент Беларуси: «Каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлёк с внешних рынков и на каких лучших условиях»

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровый понедельник стал еще и поводом к недолгому, но содержательному разговору о развитии банковской системы страны. За четверть столетия в Беларуси создано 25 банков. В уставных фондах, помимо белорусского, российский, казахстанский, австрийский и швейцарский капиталы. Но работать они должны по нашему законодательству. И не только ради наживы, но прежде всего во благо национальной экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами, иного не дано. Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки» Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор с правительством – посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься: контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в средствах массовой информации проскальзывает) поднялись почти в два раза.