Прямой эфир

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске

17 июля 2020 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подробности заседания межправительственного совета. В Минске сделан еще один шаг на пути к интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегия развития Евразийской экономической интеграции на ближайшие 5 лет практически готова и ее собираются утвердить ближайшей осенью. Также сегодня, 17 июля, предопределено будущее в странах объединения в условиях пандемии COVID-19.

Корреспондент Дмитрий Боярович с подробностями.

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-1

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Пять стран, которые в такой непростой период все же нашли время, чтобы решить общие вопросы. Для общего же будущего. А ведь еще буквально несколько дней назад не было ясно, состоится ли межправсовет. Предыдущий прошел в онлайн-формате.

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-4

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Примечательно, что заседание межправсовета проходит в Минске в очном формате впервые с начала пандемии. Вообще, коронавирус скорректировал повестку встречи. Так, на рассмотрение совета вносится комплексный план по борьбе с инфекцией в странах ЕАЭС.

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-7

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-9

В повестке сегодняшних встреч было 18 вопросов. Впрочем, главный из них – в целом проект развития интеграции. Документ предполагает принцип «четырех свобод»: общий рынок труда, капитала, товаров и услуг. И здесь – не без трудностей. К примеру, за 2020 год из 15 устранили 9 изъятий и ограничений. Но появляются новые. Поэтому важно действовать оперативно.

Одна из проработок – карта индустриализации. Ее «драфт» уже сформирован. Если просто, это ряд проектов в промышленности. Сегодня есть заявки на общую сумму в 200 млрд долларов.

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-12

Еще одно решение – программа для развития агроиндустрии. Она обеспечит продовольственную безопасность ЕАЭС. Кроме того, планируется создать группировку из пяти космических спутников. Общих, для зондирования Земли.

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-15

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Задачи сформулированы очень важные, очень серьезные. И Коллегия Евразийского экономического союза, руководство которой мне поручено главами государств, будет делать всё для того, чтобы решить их в сжатые сроки.

Здесь я хотел бы отметить и некую новизну, которая прозвучала из выступления председателя правительства Российской Федерации, уважаемого Михаила Владимировича Мишустина, касающуюся сопряжения налоговых систем. Это новый шаг в развитии интеграции.

Михаил Мясникович: «Хотел бы отметить слаженную работу по преодолению тех трудностей, которые были вызваны пандемией»

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-18

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-20

О взаимном сотрудничестве речь шла на встрече премьеров Беларуси и Казахстана. Здесь отмечено, что планка в 1 млрд долларов взаимного товарооборота вполне достижима. Такая задача поставлена в ходе визита Александра Лукашенко в Казахстан. Ставка на кооперационные проекты. Например, совместное производство лифтового оборудования и пожарной техники.

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-23

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-25

«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске-27

Ожидается, что стратегию развития подпишут на Высшем Евразийском Совете. Он также состоится в Минске. Но все же документ доработают окончательно. Предположительно, на очередном межправсовете в Ереване. Кстати, на этом фоне (и в такое непростое время) ценность Союза ощущают не только его участники. Заявки на то, чтобы стать наблюдателями в ЕАЭС, подали Узбекистан и Куба.

# ЕАЭС # Михаил Мясникович # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС
17 июля 2020 18:06

О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. О чём говорил Президент Беларуси с премьерами ЕАЭС

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»
17 июля 2020 17:43

Михаил Мишустин – Александру Лукашенко: «Я бы хотел отметить перспективы наших братских, союзнических отношений»

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят
17 июля 2020 17:32

Президент Беларуси – Мишустину: Я вам расскажу, что происходит у нас в электоральный период. Очень странные вещи происходят