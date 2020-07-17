«Задачи сформулированы очень важные, очень серьёзные». Подробности заседания Евразийского межправсовета в Минске

Новости Беларуси. Подробности заседания межправительственного совета. В Минске сделан еще один шаг на пути к интеграции в рамках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стратегия развития Евразийской экономической интеграции на ближайшие 5 лет практически готова и ее собираются утвердить ближайшей осенью. Также сегодня, 17 июля, предопределено будущее в странах объединения в условиях пандемии COVID-19. Корреспондент Дмитрий Боярович с подробностями.

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Пять стран, которые в такой непростой период все же нашли время, чтобы решить общие вопросы. Для общего же будущего. А ведь еще буквально несколько дней назад не было ясно, состоится ли межправсовет. Предыдущий прошел в онлайн-формате.

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Примечательно, что заседание межправсовета проходит в Минске в очном формате впервые с начала пандемии. Вообще, коронавирус скорректировал повестку встречи. Так, на рассмотрение совета вносится комплексный план по борьбе с инфекцией в странах ЕАЭС.

В повестке сегодняшних встреч было 18 вопросов. Впрочем, главный из них – в целом проект развития интеграции. Документ предполагает принцип «четырех свобод»: общий рынок труда, капитала, товаров и услуг. И здесь – не без трудностей. К примеру, за 2020 год из 15 устранили 9 изъятий и ограничений. Но появляются новые. Поэтому важно действовать оперативно. Одна из проработок – карта индустриализации. Ее «драфт» уже сформирован. Если просто, это ряд проектов в промышленности. Сегодня есть заявки на общую сумму в 200 млрд долларов.

Еще одно решение – программа для развития агроиндустрии. Она обеспечит продовольственную безопасность ЕАЭС. Кроме того, планируется создать группировку из пяти космических спутников. Общих, для зондирования Земли.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Задачи сформулированы очень важные, очень серьезные. И Коллегия Евразийского экономического союза, руководство которой мне поручено главами государств, будет делать всё для того, чтобы решить их в сжатые сроки. Здесь я хотел бы отметить и некую новизну, которая прозвучала из выступления председателя правительства Российской Федерации, уважаемого Михаила Владимировича Мишустина, касающуюся сопряжения налоговых систем. Это новый шаг в развитии интеграции. Михаил Мясникович: «Хотел бы отметить слаженную работу по преодолению тех трудностей, которые были вызваны пандемией»

О взаимном сотрудничестве речь шла на встрече премьеров Беларуси и Казахстана. Здесь отмечено, что планка в 1 млрд долларов взаимного товарооборота вполне достижима. Такая задача поставлена в ходе визита Александра Лукашенко в Казахстан. Ставка на кооперационные проекты. Например, совместное производство лифтового оборудования и пожарной техники.