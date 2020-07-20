Какие задачи стоят перед обновлённым руководством Нацбанка?

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новых приоритетов – развитие инновационных инструментов: от бесконтактных платежей до биометрии. Задачи по цифровизации классических банков выполнять в том числе и обновленному руководству Национального банка. Заместителем председателя стала Илона Ледницкая.