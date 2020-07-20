Александр Лукашенко: «Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки»

Новости Беларуси. Перемены в банковской системе – цифровизация, либерализация, но не вседозволенность. Президент назначил новых членов правления Национального банка и поставил задачи для регулятора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства акцентировал внимание: несмотря на мировой финансовый кризис из-за пандемии, финансовая поддержка реального сектора должна быть, во-первых, разумной, персонифицированной, во-вторых, наши предприятия должны рассчитывать на длинные кредиты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения нашей экономики в этом году. Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Нацбанка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтания, мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. И, насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году. Президент Беларуси: «Каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлёк с внешних рынков и на каких лучших условиях» Вы, конечно же, помните: на совещании 19 июня я образно выразился, что с того момента помощником нашего правительства по зарплате, обеспечению поддержки работы предприятий будет председатель Национального банка Павел Владимирович Каллаур.

Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение и им, конечно же, сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывают. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть живые экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно – эти деньги возвратные.