В МИД заявили о решении сократить до минимума диппредставительство Литвы в Беларуси

Новости Беларуси. В МИД заявили о решении сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Беларуси: оставить одного сотрудника консульской службы для решения вопросов в интересах граждан и трех сотрудников административно-технического персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими договор о добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами, 6 июля в Министерство иностранных дел была вызвана временный поверенный в делах Литвы в Беларуси.

МИД Беларуси:

Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса так называемого белорусского демократического представительства в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом. Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество.

В МИД также подчеркнули, что публичные рассуждения официальных лиц Литвы о так называемом представительстве белорусской демократии не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции 1961 года. По сути, это лишь очередное странное решение МИД Литвы (речь об официальной аккредитации офиса Тихановской). Об этом стало известно накануне.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве уверены: эти действия направлены на то, чтобы помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь.