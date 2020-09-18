Прямой эфир

Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»

18 сентября 2020 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 сентября ситуацию на белорусско-украинской границе и весьма странную реакцию некоторых политиков на желание официального Минска помочь хасидам прокомментировал министр иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Читайте также:

Владимир Макей о давлении со стороны ЕС: мы готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на разрушительные действия

«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

Владимир Макей: «Как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу?»-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Для меня абсолютно непонятны попытки каких-то искусственных обвинений в адрес Беларуси, что мы якобы специально нагнетаем эту ситуацию, чтобы выставить кого-то в неприглядном свете. Упаси боже! Белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам: абсолютно нормальная, благородная цель. И в нашей ситуации не оставалось ничего иного, как оказать им содействие.

Но вместо того, чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека и так далее, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло. Более того, для меня абсолютно непонятно, как можно делить категории этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим – не разрешили. Ну так вы уже определитесь.

Читайте также:

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь

Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе

# Государственная граница Беларуси # Владимир Макей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции
18 сентября 2020 16:16

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы
18 сентября 2020 16:02

«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы

«Наполнена лживыми утверждениями, дезинформацией и угрозами». Совет Республики дал оценку резолюции Европарламента
18 сентября 2020 14:45

«Наполнена лживыми утверждениями, дезинформацией и угрозами». Совет Республики дал оценку резолюции Европарламента