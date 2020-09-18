Владимир Макей о давлении со стороны ЕС: мы готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на разрушительные действия

Новости Беларуси. 18 сентября в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Беларуси ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь зашла о поведении наших партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Беларуси процессы.