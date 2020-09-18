Владимир Макей о давлении со стороны ЕС: мы готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на разрушительные действия

Новости Беларуси. 18 сентября в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Беларуси ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, речь зашла о поведении наших партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление на происходящие в Беларуси процессы.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы знаем, что 21 сентября министры иностранных дел стран-членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером – Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия. Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов.