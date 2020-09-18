Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе

Новости Беларуси. Развязка ситуации на белорусско-украинской границе, где более тысячи паломников-хасидов пятый день живут в палаточном лагере, все ближе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 сентября после утренней молитвы верующие стали массово собираться в дорогу. Правда, добраться в желанную Умань, на могилу цадика Нахмана, в 2020 году им не суждено. Позиция официального Киева за истекшие дни не изменилась. Украинская граница на замке.

К тому же со среды, 16 сентября, пункт пропуска «Новые Яриловичи» закрыт полностью. То есть поставок кошерной пищи от украинской еврейской общины больше не будет.