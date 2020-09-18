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Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе

18 сентября 2020 08:04
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Новости Беларуси. Развязка ситуации на белорусско-украинской границе, где более тысячи паломников-хасидов пятый день живут в палаточном лагере, все ближе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе-1

18 сентября после утренней молитвы верующие стали массово собираться в дорогу. Правда, добраться в желанную Умань, на могилу цадика Нахмана, в 2020 году им не суждено. Позиция официального Киева за истекшие дни не изменилась. Украинская граница на замке.

К тому же со среды, 16 сентября, пункт пропуска «Новые Яриловичи» закрыт полностью. То есть поставок кошерной пищи от украинской еврейской общины больше не будет.

Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе-4

У паломников есть всего несколько часов до наступления шаббата, чтобы покинуть границу и найти в Беларуси более комфортное место для празднования Нового года. Уже после обеда в пятницу начинают действовать религиозные запреты. С этого времени хасиды уже не смогут передвигаться и путешествовать.

Таким образом, те, кто решат остаться в лагере, Новый 5781-й год от сотворения мира встретят между погранпереходами «Новая Гута» и «Новые Яриловичи».

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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