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Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

18 сентября 2020 16:16
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Новости Беларуси. Соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней действительно разобраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А опираются лишь на факты и мнения якобы независимых СМИ.  

Владимир Макей отметил, что хотя Беларусь и заинтересована в сохранении хороших отношений со всеми партнерами, но будет соответственно реагировать на любые попытки пошатнуть наш суверенитет.  

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Естественно, мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут, конечно же, и персональные санкции в отношении представителей различных евросоюзовских структур, а также представителей и отдельных стран-членов Евросоюза. Проект списка у нас также готов. Мы будем готовы запустить его немедленно после соответствующего решения Европейского союза.  

Есть набор и совершенно радикальных мер, если, скажем, нас вынудят пойти на эти шаги. Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла. Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством. Это я говорю просто теоретически, гипотетически о наборе возможных методов реакции в случае, если наши партнеры вынудят нас пойти на такие шаги.   

Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции-4

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# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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