Владимир Макей: мы будем вынуждены дать адекватный ответ на решение Евросоюза. Будут и персональные санкции

Новости Беларуси. Соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней действительно разобраться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А опираются лишь на факты и мнения якобы независимых СМИ.

Владимир Макей отметил, что хотя Беларусь и заинтересована в сохранении хороших отношений со всеми партнерами, но будет соответственно реагировать на любые попытки пошатнуть наш суверенитет.