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«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь

18 сентября 2020 13:19
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Новости Беларуси. Развязка ситуации на белорусско-украинской границе, где более тысячи паломников-хасидов четверо суток жили в палаточном лагере, все ближе. 18 сентября к полудню здесь оставалось не более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь-1

У паломников есть всего несколько часов до наступления шаббата, чтобы покинуть границу и найти в Беларуси более комфортное место для празднования Нового года.

Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь-4

Эльнатан Вистрайч, паломник (Израиль)
Мы ехали в Умань к рабби Нахману. Это наша жизнь. Для нас всех это значило бы иметь хороший новый год. Но мы оказались здесь. Если бы прошли, было бы очень хорошо. Раз не прошли, то рабби Нахман придет к нам. Мы сделали все, что могли. Бог видит все, видит всех нас и помогает.

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь-7

Цухак Хелман, паломник (Израиль):
Люди едут в Минск и в Пинск. Рабби Нахман сказал, что Рош ха-Шана нужно праздновать вместе. Я очень хотел попасть к рабби Нахману, но он привел меня в Беларусь.

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь-10

Вечером пятницы начинают действовать религиозные запреты: с этого времени хасиды уже не смогут передвигаться и путешествовать. Таким образом, те, кто решат остаться в лагере, Новый год встретят между погранпереходами «Новая Гута» и «Новые Яриловичи». Основная часть паломников планируют отметить праздник в Пинске и в столице Беларуси. Прием одноверцам окажут местные еврейские общины.

# Государственная граница Беларуси # общество # Эльнатан Вистрайч # Цухак Хелман # Фотофакт

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