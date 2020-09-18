«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь

Новости Беларуси. Развязка ситуации на белорусско-украинской границе, где более тысячи паломников-хасидов четверо суток жили в палаточном лагере, все ближе. 18 сентября к полудню здесь оставалось не более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У паломников есть всего несколько часов до наступления шаббата, чтобы покинуть границу и найти в Беларуси более комфортное место для празднования Нового года. Хасиды начали массово покидать палаточный лагерь на белорусско-украинской границе

Эльнатан Вистрайч, паломник (Израиль)

Мы ехали в Умань к рабби Нахману. Это наша жизнь. Для нас всех это значило бы иметь хороший новый год. Но мы оказались здесь. Если бы прошли, было бы очень хорошо. Раз не прошли, то рабби Нахман придет к нам. Мы сделали все, что могли. Бог видит все, видит всех нас и помогает.

Цухак Хелман, паломник (Израиль):

Люди едут в Минск и в Пинск. Рабби Нахман сказал, что Рош ха-Шана нужно праздновать вместе. Я очень хотел попасть к рабби Нахману, но он привел меня в Беларусь.