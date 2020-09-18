«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы

Новости Беларуси. Сегодня, 18 сентября, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Беларуси ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь зашла о поведении наших партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление и фактически вмешиваются в происходящие в Беларуси процессы.

Как пример – резко критические заявления, звучавшие сегодня в Совете ООН по правам человека и на площадке ОБСЕ, где обсуждали белорусский вопрос.

Владимир Макей о давлении со стороны ЕС: мы готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на разрушительные действия

Кроме того, соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней действительно разобраться. А опираются лишь на факты и мнения якобы независимых СМИ.

Владимир Макей отметил, что хотя Беларусь и заинтересована в сохранении хороших отношений со всеми партнерами, но будет соответственно реагировать на любые попытки пошатнуть наш суверенитет.

Также Владимир Макей резко прокомментировал высказывание своего литовского коллеги, который сегодня весьма некорректно высказался о сделанном 17 сентября нашим Президентом заявлении.