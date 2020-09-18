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«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы

18 сентября 2020 16:02
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Новости Беларуси. Сегодня, 18 сентября, в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Беларуси ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь зашла о поведении наших партнеров из ЕС, которые сами и через международные организации оказывают давление и фактически вмешиваются в происходящие в Беларуси процессы.  

Как пример – резко критические заявления, звучавшие сегодня в Совете ООН по правам человека и на площадке ОБСЕ, где обсуждали белорусский вопрос.  

Владимир Макей о давлении со стороны ЕС: мы готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на разрушительные действия

Кроме того, соседние Литва и Польша в последнее время с завидной регулярностью выступают с критикой ситуации в нашей стране, при этом не желая в ней действительно разобраться. А опираются лишь на факты и мнения якобы независимых СМИ.  

Владимир Макей отметил, что хотя Беларусь и заинтересована в сохранении хороших отношений со всеми партнерами, но будет соответственно реагировать на любые попытки пошатнуть наш суверенитет.  

Также Владимир Макей резко прокомментировал высказывание своего литовского коллеги, который сегодня весьма некорректно высказался о сделанном 17 сентября нашим Президентом заявлении.  

Напомним, Александр Лукашенко заявил об укреплении контроля на западных рубежах страны (подробнее здесь).  

«Чтобы ущипнуть побольнее Беларусь». Владимир Макей прокомментировал высказывание главы МИДа Литвы-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Знаете, я вспоминаю, у нас был покойный заместитель министра иностранных дел Беляев, и он так говорил (это касается именно данной ситуации): «Еще основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечетку бьет».  

Мой коллега, да простит он меня, он мне напоминает мальца, который старается сейчас, лезет из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь.  

Мы понимаем, почему это происходит, скоро там у них парламентские выборы. Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь.  

То, что сказал мой коллега, на 200 % относится именно к нему: абсолютно неадекватная оценка неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию. Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются.  

Хотелось бы, чтобы все-таки мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно, здраво оценить ситуацию и не доводить ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно.  

# Международная политика # Владимир Макей # Линас Линкявичюс # Фотофакт

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