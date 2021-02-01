ФПБ направила обращение в МОТ в связи с санкциями: право на труд граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом

Новости Беларуси. Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие. Федерация профсоюзов Беларуси направила обращение в Международную организацию труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компартия Беларуси: санкции против какой-либо независимой страны – это недопустимо Самая массовая организация страны продолжает отстаивать интересы белорусов и сегодня вновь заявила свою активную позицию в связи с введением Европейским союзом санкций в отношении белорусских предприятий.

Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит работу по защите интересов работников. В первую очередь это касается вопросов занятости и выплаты заработной платы. Например, ежегодно профсоюзы помогают через суд восстановить на работе более 100 незаконно уволенных работников. Идет непрерывная работа над совершенствованием национального трудового законодательства, чтобы каждый человек мог максимально реализовать свое право на труд. Но сегодня мы видим, что это право на труд граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом. И это при том, что Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека в своих резолюциях неоднократно подчеркивали, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, Уставу ООН, а также нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами.