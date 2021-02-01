РПТС: мы полагаем, что международные санкции направлены исключительно против граждан нашей республики

Новости Беларуси. Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шоломицкий, заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости:

Мы полагаем, что международные санкции направлены исключительно против граждан нашей республики. Никоим образом они не способствуют улучшению ситуации в стране, особенно стабилизации политической ситуации.

ФПБ направила обращение в МОТ в связи с санкциями: право на труд граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом

Поэтому мы приняли решение поддержать то начинание, которое сегодня происходит по всей стране. В частности, выступить в поддержку, собрать подписи и таким образом не остаться в стороне.