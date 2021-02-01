Прямой эфир

РПТС: мы полагаем, что международные санкции направлены исключительно против граждан нашей республики

01 февраля 2021 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

РПТС: мы полагаем, что международные санкции направлены исключительно против граждан нашей республики-1

Дмитрий Шоломицкий, заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости:
Мы полагаем, что международные санкции направлены исключительно против граждан нашей республики. Никоим образом они не способствуют улучшению ситуации в стране, особенно стабилизации политической ситуации.

ФПБ направила обращение в МОТ в связи с санкциями: право на труд граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом

Поэтому мы приняли решение поддержать то начинание, которое сегодня происходит по всей стране. В частности, выступить в поддержку, собрать подписи и таким образом не остаться в стороне.  

# Санкции # общество # Дмитрий Шоломицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Голиков: в политических амбициях нет ничего преступного, но перед всем обществом нужно оставаться честным
01 февраля 2021 16:36

Алексей Голиков: в политических амбициях нет ничего преступного, но перед всем обществом нужно оставаться честным

«Мы идём решать вопросы своей страны». Какие инициативы выдвигают делегаты ВНС?
01 февраля 2021 15:13

«Мы идём решать вопросы своей страны». Какие инициативы выдвигают делегаты ВНС?

ФОК и детские сады на первых этажах жилых домов. Какие социальные объекты планируют построить в Минске?
01 февраля 2021 15:07

ФОК и детские сады на первых этажах жилых домов. Какие социальные объекты планируют построить в Минске?