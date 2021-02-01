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Компартия Беларуси: санкции против какой-либо независимой страны – это недопустимо

01 февраля 2021 16:39
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Новости Беларуси. Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компартия Беларуси: санкции против какой-либо независимой страны – это недопустимо-1

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Санкции против какой-либо независимой страны – это недопустимо. Это, в свою очередь, скажется на финансовом состоянии наших предприятий.

ФПБ направила обращение в МОТ в связи с санкциями: право на труд граждан нашей страны ограничивается Евросоюзом

Что такое финансовое состояние? Это развитие этих предприятий, это оплата труда людей, которые там трудятся. Выступаем против введения этих санкций. Это не метод взаимодействия.

# Санкции # общество # Алексей Сокол # Фотофакт

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