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Белорусам не дали выступить на неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Реакция Александра Шпаковского

22 января 2021 17:21
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Эстония озаботилась правами журналистов в Беларуси и созвала на 22 января неформальный клуб по так называемой формуле Аррии членов Совбеза ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам не дали выступить на неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Реакция Александра Шпаковского-1

Илона Волынец, СТВ:
Только вот выступить представителю Белорусского союза журналистов не дали. Александр Шпаковский, который занимает должность омбудсмена по защите коллег, хотел выступить на мероприятии, однако в циничной форме ему было отказано. Вместо этого судили нас те, кто ни к профессии, ни к самой Беларуси уже не имеет отношения. В подобной ситуации особо комично выглядит их показная озабоченность свободой слова.

Белорусам отказали в участии в неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Как отреагирует БСЖ?

Белорусам не дали выступить на неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Реакция Александра Шпаковского-4

Александр Шпаковский, политолог, омбудсмен по защите журналистов Белорусского союза журналистов:
А судьи кто? Эстонский МИД решил, что от нашего имени должны выступать «беглые и бывшие». Те самые, кто спровоцировал травлю журналистов в Беларуси! Тот самый Пал Палыч, который в начале «нулевых» лишал аккредитации российских журналистов в Беларуси от имени МИДа, добавляя от себя расовые и ангажированные аргументы. Тот самый Латушко, который сегодня призывает к агрессии против наших коллег – участников ВНС...

Эти поборники свободы слова уже внедрили санкции против наших коллег-журналистов (Григорий Азаренок, Дмитрий Жук, Владимир Перцов, Иван Эйсмонт), нарушив два решения Генерального Суда Евросоюза в Люксембурге по аналогичному кейсу.

Белорусам не дали выступить на неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Реакция Александра Шпаковского-7

За время активных протестов сотни наших журналистов подверглись угрозам, травле и нападениям со стороны поборников свободы слова. Против некоторых коллег были введены персональные санкции. Все это делают те, кто на словах придерживается принципов плюрализма и демократии.

# Международная политика # Илона Волынец # Александр Шпаковский # Фотофакт

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