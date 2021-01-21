Белорусам отказали в участии в неофициальном заседании Совета безопасности ООН. Как отреагирует БСЖ?

Факты же говорят об обратном: сразу после направления нашего запроса состав был пересмотрен. Белорусская сторона должна была быть представлена председателем БСЖ Андреем Кривошеевым, омбудсменом Александром Шпаковским и директором БИСИ Олегом Макаровым. Однако этим кандидатурам было отказано.

В приглашении по линии МИД сказано: «Эстония на правах организатора может отказать в регистрации либо не предоставить слова участникам встречи». Это по факту и было сделано на основании формального повода – организаторам якобы не хватило времени внести в список докладчиков от Беларуси.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

В международной практике, в дипломатической практике, в практике ООН это, ну извините за резкость, недопустимое хамство. Когда разбирают дело конкретной страны, разбирают дело, которое напрямую касается журналистского сообщества, и не приглашают это самое журналистское сообщество к дискуссии, неформальной и конфиденциальной.

К сожалению, те, кто организует такие неформальные встречи, используют их исключительно для давления на белорусское государство и белорусскую государственность, и опосредованно для давления на самих белорусских журналистов, которые имеют свою точку зрения, имеют свою гражданскую позицию, но гражданская позиция, эта точка зрения, авторская журналистика не совпадает с какими-то догмами, которые продвигает та же Эстония, страны Балтии или другие наши партнеры в международном плане.

Как мы будем реагировать? Мы, естественно, направили все свои аргументы через структуры Министерства иностранных дел нашему Постоянному представителю при ООН для того, чтобы наш Постоянный представитель, который будет принимать участие – слава богу, хотя бы ему не отказали в этой его возможности – будет представлять нашу позицию в том числе. Также мы обратились к нашим коллегам в Китае и Российской Федерации, которые занимают взвешенную позицию по белорусскому вопросу для того, чтобы они акцентировали внимание наших партнеров.