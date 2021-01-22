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Владимир Макей: даже эпидемия не стала преградой для реализации знаковых, а порой и судьбоносных проектов

22 января 2021 13:39
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Новости Беларуси. 22 января внешнеполитическому ведомству нашей страны исполнилось 102 года. Именно в этот день с первого публичного объявления, размещенного в газете «Звязда», и началась история Комиссариата по иностранным делам в городе Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: даже эпидемия не стала преградой для реализации знаковых, а порой и судьбоносных проектов-1

С тех пор многое изменилось, кроме главной задачи этой службы – дипломаты продолжают обеспечивать благоприятные внешние условия для устойчивого развития Беларуси. Этот факт сегодня подчеркнул Владимир Макей во время открытия выставки «Секреты и достижения дипломатии».

Владимир Макей: даже эпидемия не стала преградой для реализации знаковых, а порой и судьбоносных проектов-4

Глава МИД отметил, что 2020 год был непростым для белорусской дипломатии, особенно в связи с эпидситуацией. Но тем не менее ведомство проделало весомую работу.

Владимир Макей: даже эпидемия не стала преградой для реализации знаковых, а порой и судьбоносных проектов-7

Отдельно Владимир Макей упомянул содействие по организации возвращения на родину белорусских граждан, попавших в сложную ситуацию за рубежом. Так, конкретными делами сотрудники МИД еще раз доказали, что главное в их работе – это интересы каждого белоруса.

Владимир Макей: даже эпидемия не стала преградой для реализации знаковых, а порой и судьбоносных проектов-10

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Я искренне хочу еще раз поблагодарить всех сотрудников системы МИД за самоотдачу, верность делу, инициативность и приверженность высоким идеалам подлинного служения своему народу.

Достаточно отметить, что даже эпидемия не стала преградой для реализации ряда важных, знаковых, а порой и судьбоносных проектов.

Хочу выразить уверенность, что накопленный опыт и преданность своему делу позволят всем нам, сотрудникам центрального аппарата Министерства и загранучреждений, успешно справиться со всеми имеющимися и вновь возникающими задачами, трудностями, тем самым внося свой вклад в дальнейшее поступательное развитие нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета.

Владимир Макей: даже эпидемия не стала преградой для реализации знаковых, а порой и судьбоносных проектов-13

Работников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко (подробнее здесь).

Глава государства пожелал всему коллективу крепкого здоровья и успехов в работе.

# МИД Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Фотофакт

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