Песню «Дом родительский» презентовал певец Виталий Гордей – послушайте новинку

Для каждого человека дом – это что-то очень важное и ценное. Это источник вдохновения, а для творческого человека – особенно.

Виталий Гордей, певец:

Бобруйск – это моя вотчина, это моя малая родина, это мой родительский дом. Именно об этом бобруйском родительском доме речь и идет. Конечно же, это собирательный образ, и любой человек, не обязательно даже в Беларуси, в России, в любом государстве, в любой стране у него всегда есть родительский дом. Поэтому любой на себя может это примерить.