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Песню «Дом родительский» презентовал певец Виталий Гордей – послушайте новинку

30 марта 2026 08:58
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Для каждого человека дом – это что-то очень важное и ценное. Это источник вдохновения, а для творческого человека – особенно. 

Песню «Дом родительский» презентовал певец, поэт, композитор Виталий Гордей в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Песню «Дом родительский» презентовал певец Виталий Гордей – послушайте новинку-2

Виталий Гордей, певец:
Бобруйск – это моя вотчина, это моя малая родина, это мой родительский дом. Именно об этом бобруйском родительском доме речь и идет. Конечно же, это собирательный образ, и любой человек, не обязательно даже в Беларуси, в России, в любом государстве, в любой стране у него всегда есть родительский дом. Поэтому любой на себя может это примерить. 

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Музыка # Виталий Гордей

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