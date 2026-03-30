700 фур ожидают въезда в Литву и Польшу – ГПК

На границе с Евросоюзом в очередях находятся более 700 грузовиков. Об этом пишет Госпогранкомитет.

Основная нагрузка приходится на литовское направление – там ожидают около 520 фур, при этом пропуск осуществляется примерно на треть от нормы.

На польских пунктах скопилось около 220 грузовых автомобилей, где также фиксируется сниженная пропускная способность. Кроме того, на границе с Польшей и Литвой в очереди стоят около 210 легковых машин, оформление которых идет медленнее обычного.

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