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Постоянно посещают навязчивые мысли о похудении? Психолог рассказала, что с этим делать

30 марта 2026 09:14
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Анна Бедрицкая, психолог:
Если вас посещают навязчивые мысли о том, как сбросить вес, эти мысли постоянно повторяются, и из года в год вы возвращаетесь к этой теме, как изменить свое тело, как постройнеть, как похудеть, я дам вам несколько советов, что же с этим делать. 

Когда отношения в паре можно назвать токсичными? Психолог назвала главные маркеры.

Состояние перманентного похудения психологи очень часто называют неврозом. Ни в коем случае не нужно бояться этого слова. Какая же причина у этого? Мы можем контролировать только себя, свое тело и свое поведение и не имеем возможности контролировать поведение других людей и окружающую действительность, что наверняка нас вводит в замешательство. 

Наличие внутренних конфликтов выливается в конфликт на уровне тела, и мы постоянно хотим изменить себя и постройнеть. Первый лайфхак, совет – попробуйте разобраться с внутренними конфликтами и внутренними проблемами. Тогда вы с легкостью отстанете от своего прекрасного и замечательного тела. 

Подробнее смотрите в видео.

# Психология # Полезные советы # Анна Бедрицкая

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