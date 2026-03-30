Постоянно посещают навязчивые мысли о похудении? Психолог рассказала, что с этим делать

Анна Бедрицкая, психолог:

Если вас посещают навязчивые мысли о том, как сбросить вес, эти мысли постоянно повторяются, и из года в год вы возвращаетесь к этой теме, как изменить свое тело, как постройнеть, как похудеть, я дам вам несколько советов, что же с этим делать.

Когда отношения в паре можно назвать токсичными? Психолог назвала главные маркеры.

Состояние перманентного похудения психологи очень часто называют неврозом. Ни в коем случае не нужно бояться этого слова. Какая же причина у этого? Мы можем контролировать только себя, свое тело и свое поведение и не имеем возможности контролировать поведение других людей и окружающую действительность, что наверняка нас вводит в замешательство.

Наличие внутренних конфликтов выливается в конфликт на уровне тела, и мы постоянно хотим изменить себя и постройнеть. Первый лайфхак, совет – попробуйте разобраться с внутренними конфликтами и внутренними проблемами. Тогда вы с легкостью отстанете от своего прекрасного и замечательного тела.