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Цена нефти марки Brent превысила $115

30 марта 2026 09:03
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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой июне превысила 115 за баррель впервые с 19 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

ПО данным на 01:15 мск, стоимость Brent росла на 2,74%, до 115,65 за баррель.

К 01:25 мск стоимость Brent замедлил рост до 115,40 за баррель.

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Цена нефти марки Brent превысила $115-1

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE превысила 115 долларов за баррель впервые с 19 марта. Об этом пишет ТАСС.

К 01:15 по московскому времени котировки достигли отметки 115,65 доллара (+2,74%), а спустя 10 минут рост немного замедлился до 115,40 доллара (+2,51%).

Фото: pixabay

# Деньги

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