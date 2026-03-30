Цена нефти марки Brent превысила $115

К 01:25 мск стоимость Brent замедлил рост до 115,40 за баррель.

ПО данным на 01:15 мск, стоимость Brent росла на 2,74%, до 115,65 за баррель.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой июне превысила 115 за баррель впервые с 19 марта 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE превысила 115 долларов за баррель впервые с 19 марта. Об этом пишет ТАСС.

К 01:15 по московскому времени котировки достигли отметки 115,65 доллара (+2,74%), а спустя 10 минут рост немного замедлился до 115,40 доллара (+2,51%).

Фото: pixabay