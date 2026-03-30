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В порту Барселоны вспыхнул крупный пожар

30 марта 2026 08:28
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Чрезвычайное происшествие в Барселоне нарушило работу одного из крупнейших портов Испании. Там вспыхнул сильный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В порту Барселоны вспыхнул крупный пожар-2

Возгорание произошло в прицепе одного из грузовиков, после чего пламя быстро стало распространяться по стоянке и охватило другие фуры и контейнерную площадку. На ликвидацию пожара были брошены около 10 бригад спасателей. Из-за густого дыма несколько круизных лайнеров запретили выход туристов на берег. По данным экстренных служб, в сгоревших контейнерах не было опасных грузов и химических веществ, тем не менее специалисты проверяют качество воздуха. Сведений о пострадавших нет. 

# Испания # Пожар

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