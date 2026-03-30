В порту Барселоны вспыхнул крупный пожар

Возгорание произошло в прицепе одного из грузовиков, после чего пламя быстро стало распространяться по стоянке и охватило другие фуры и контейнерную площадку. На ликвидацию пожара были брошены около 10 бригад спасателей. Из-за густого дыма несколько круизных лайнеров запретили выход туристов на берег. По данным экстренных служб, в сгоревших контейнерах не было опасных грузов и химических веществ, тем не менее специалисты проверяют качество воздуха. Сведений о пострадавших нет.