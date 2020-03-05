Валентина Матвиенко в Минске: «Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения»

Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, согласованная международная позиция. Сегодня, 5 марта, в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов. В Беларуси в конце 2019 года обновился состав Национального собрания. Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовешь. Тем для обсуждения немало: организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества. Корреспондент Евгений Пустовой подробнее.

Валентину Матвиенко встречали с хлебом-солью. Все по дипломатическому этикету. Еще одно отличие этого визита – венки спикеры верхних палат возложили не на площади Победы, как обычно, а у стелы «Минск – город-герой».

Общая Великая Победа и совместное празднование 75-летия эпохального события – тема сегодняшней встречи. Предстоящий Форум регионов будет посвящен именно этой дате. Но сначала необходимо познакомиться. В ноябре 2019 года в белорусский парламент пришли новые лица. Похоже, традиция теплого сотрудничества продолжится. Спикеры нашли общий язык. После переговоров в узком составе женщины-политики присоединяются к парламентским делегациям.

Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовешь. Основных тем переговоров несколько – организация предстоящего VII Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.

Евгений Пустовой, корреспондент:

На расширенном заседании Совета Республики и Совета Федерации обсуждают совместные шаги на международной арене. Парламентские связи отражают интеграцию Беларуси и России. Президент Беларуси подарил Матвиенко икону и книгу о белорусской кухне

На международных парламентских площадках – активнее поддерживать инициативы Минска и Москвы и теснее сотрудничать в избирательном процессе. У нас есть свои институты, занимающиеся мониторингом плебисцита. Причем признанные международным сообществом. Но зачастую оценки выборам народа дают ангажированные организации. Еще посыл спикеров – не теснить друг друга в союзном государстве. Углубить равноправное сотрудничество и сберечь ценности нашего народа – задача нынешнего поколения политиков. «Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

Очень по многим вопросам у нас совпадают мнения, в частности, в необходимости расширять сотрудничество в сфере образования, в сфере культуры.