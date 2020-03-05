Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Новости Беларуси. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов.

После переговоров кортеж председателя Совета Федерации направился во Дворец Независимости – на встречу уже на высшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному, близко. В кабинете мы не вручаем никому награды, кроме своих людей.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:

Александр Григорьевич, спасибо! Это многому обязывает.